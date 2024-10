POSKUPLJUJU DUVANSKI PROIZVODI? Tri promene oko akciza koje će uticati na vaše novčanike

Ministarstvo finansija uradilo je radnu verziju Izmena i dopuna Zakona o akcizama, kojom su neka rešenja, definisana septembra prošle godine, promenjena, a primedbe na ovaj dokument trebalo bi da se dostave do 24. oktobra.

Najvažnije promene se odnose na politiku oporezivanja energenata, odnosno povraćaja akcize za neke kategorije transportnog saobraćaja. Pored toga, definisano je i pomeranje rokova za uvođenje ovog nameta na komprimovani prirodni gas, koji se koristi kao motorno gorivo, i to za godinu dana.

Izmene će pretrpeti i struktura kontrolne akcizne markice sa QR kodom, i to uvođenjem produkcionog i zbirnog. Ono što je takođe novina to je da se proširuje lista oporezovanih proizvoda pušača, pa je tako pored nikotinskih vrećica, koje su postale akcizni proizvod, od januara ove godine, lista “pojačana” od 1. januara 2025. godine i to biljnim proizvodima za pušenje odnosno zagrevanje.

Da li će ovi ali i drugi predlozi ostati u formi u kojoj je predložilo Ministarstvo finansija ili će nakon javne rasprave pretrpeti izmene, znaće se nakon 24. oktobra kada je rok za dostavljanje sugestija. Nakon toga, bi nacrt zakona trebalo da se uputi Vladi, a konačnu ocenu o predloženim rešenjima daće dati poslanici Narodne Skupštine.

Ono što je važno da se kaže, to je da se nominalne akcize, kod derivata nafte, cigareta, kafe i alkohola, nisu menjale. Međutim, jesu u delu koji se odnosi na refakciju akciza za derivate nafte, odnosno povraćaj, koji bi sa sadašnjih 15,19 otišao na čak 34,56 dinara po litru. To praktično znači da je u ovom delu urađena značajna revizija politike akciznog oporezivanja, za šta se godinama unazad zalaže Udruženje naftnih kompanija Srbije.

Izmene koje su naftaši godinama tražili

Tomislav Mićović, generalni sekretar kaže da u radnoj verziji zakona ima elemenata koji su naftaši godinama unazad sugerisali vlasti.

– Mi se već duže vreme zalažemo za reviziju politike akciznog oporezivanja energenata, pre svega kako bi se sprečili odlivanje potrošnje derivate nafte u zemlje u okruženju. Nominalne akcize na derivate nafte su ustanovljena prvog maja ove godine i one se u ovoj radnoj verziji izmene Zakona, nisu menjale. Za litar dizela i benzina akciza iznosi 69,12 odnosno 67,22 dinara, a na tečni naftni gas je 52,49 po kilogramu. Međutim ubačene su neke veoma bitne izmene.Naime, transporteri prema postojećem zakonu imaju pravo na refakciju akcize na motorno gorivo koje koriste za prevoz putnika i terete u iznosu od 15,19 dinara po litru. Međutim i pored prava na povrat akcize, transporteri koji se bave međunarodnim transportom su se opredeljivali za kupovinu goriva u zemljama u okruženju. Ako bi se usvojile predložene izmene i refakcija povećala na 34,56 dinara po litru, onda bi se kupovina goriva usmerila ka domaćem tržištu – navodi Mićović.

On dodaje da takve mere ima veliki broj zemalja kao bi očuvale svoje ekonomije ali i budžetske prihode.

-Aktuelnim Zakonom o akcizama od 1. januara 2025. predviđeno je uvođenje akcize na komprimovani prirodni gas koji se koristi kao motorno gorivo. U predlogu izmene Zakona ovaj rok je pomeren za godinu dana, ali je preciziran način obračuna akciza.Mi smo se zalagali da se usklade pariteti akciza između različitih motornih goriva uz uvažavanje i ekoloških prednosti i komprimovanog prirodnog gasa i tečnog naftnog gasa. Na prirodni gas, kao motorno gorevo se nije naplaćivala akciza, iznosi nula dinara po kilogramu, a PDV se obračunava po stopi od 10o dsto. To stavlja u krajnje neravnpravan položj sva druga motorna goriva. I nakon uvođenja akcize, prirodni gas će za određene kategorije potrošača i dalje biti povoljnija opcija goriva. Nije ta akciza tako velika da destimuliše korišćenje prirodnih gasa kao motorno gorevo-objašnjava Mićović.

Akcize na TNG i dalje ne padaju

Srpski naftaši smatraju da i ovog puta nije uvažen njihov predlog koji se odnosi na akcize na tečni naftni gas.

– Ni ovim predloženim izmenama nije predviđeno smanjenje akciza pa postoji mogućnost da zbog prevelikog nameta ga potpuno proteramo sa tržišta, što nije dobro da se administrativnom merom eliminiše. Uvek je dobro imati što veći izbor energenata za različite namene. Smanjenjem akcize bi trebalo dovesti u balans dažbine na ovaj energent jer postoji niz namena za a koje je on danas najbolje rešenje-t vrdi Mićović.

I Goran Aleksić, generalni direktor “Srbijatransporta” nije zadovoljan nekim predloženim rešenjima u radnoj verziji Zakona, posebno što se neka od njih godinama unazad ne uvažavaju.

– Neophodno je prihvatiti inicijativu za korekcije fiskalne politike prema transportnoj privredi i smanjiti akcizu na evrodizel gorivo za komercijalnu javnu transportnu privredu koja poseduje licencu za obavljanje javnog prevoza putnika i stvari u drumskom saobraćaju u smislu usaglašavanja sa Direktivm EU . Na to ukazujemo godinama a ovakvo rešenje je podržao i Socio-ekonomski savet 26.januara 2022., kao novi oblik fiskalne stimulacije efikasnijeg modela obavljanja javnog prevoza putnika i stvari, ali i kao dodatni podsticaj za obavljanje legalnog prevoza. To bi dovelo do značajno smanjene sive ekonomije u transportu, čiji benefiti su interes privrede i građana kao korisnika usluga transporta. mere u Srbiji treba da podstiču podizanje konkurentnosti javnog prevoza, odnosno defavorizovanje saobraćaja za sopstvene i lične potrebe u smislu različitog iznosa akcize za gorivo za javne transportere – kaže Aleksić za “Blic Biznis”.

Inače, nominalne akcize u ovoj radnoj verziji zakona,nisu korigovane, međutim po akciznom kalendaru, pušači bi od Nove godine opet mogli da računaju na skuplje cigarete zbog rasta specifične akcize, koja će sa sadašnjih 99,41 dinara po paklici skočiti na 101,12 dinara. Treba da se zna da ništa jeftinije neće proći ni oni koji su klasične cigarete zamenili elektronskim, jer i tečnost za njihovo punjenje imaće korekciju od Nove godine sa sadašnjih 10,46 dinara po miligramu na 11,62 dinara.

