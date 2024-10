VUČIĆ U KOMARNU: Nas trojica smemo da izgovorimo reč mir – koja je danas jako nepopularna

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u slovačkom gradu Komarnu sa premijerom Slovačke Robertom Ficom i premijerom Mađarske Viktorom Orbanom.

Obraćanje predsednika Srbije, slovačkog i mađarskog premijera

Vučić: Srećan sam što vidim Fica u jako dobrom stanju

– Mi smo oko migracija postigli rezultate radeći zajednički, nije bilo jednostavno, ali ove godine 80 posto manje migranata nego prošle. Nastavićemo da radimo zajedno – naveo je Vučić i dodao da ćemo mi posao u interesu Evrope i u našem interesu nastaviti da radimo – istakao je on.

Istakao je ličnu sreću što Fica vidi u jako dobrom stanju.

– Za nas je 15. maj, dan pokušaj ubistva Roberta Fica bio izuzetno težak. To nije pitanje mojih ličnih odnosa sa Robertom, već kao se cela Srbija tog dana obećala. Ono što meni smeta je činjenica da se mnogi u Evropi i svetu prave da se to nije dogodilo. Zato mi sa velikom pažnjom iščekujemo rezultate istrage Slovačke države, jer smo sasvim uvereni da to nije moglo da bude samostalno delo pojedinca, već rezultat sveopšte atmosfere i opštih i koordinisanih napada na premijera Fica. Ne želeći da se ni na koji način u unutrašnje stvari u Slovačkoj, samo hoću d akažem dragi Roberte da vam želimo dobro zdravlje, formu i da još dugo radite u interesu svoje zemlje, porodice, naroda i verujem da će to biti dobro i za sve vaše prijatelje – istakao je Vučić.

Dodao je da se razgovaralo o mnogim bitnim pitanjima.

– Nas trojica smemo da izgovorimo reč mir – koja je danas jako nepopularna.

Zahvalio se na podršci na Evropskom putu Srbije.

– Za nas u Srbiji je važna suština. Mi Mađarsku i Slovačku doživljavamo ka istinski prijateljske zemlje. Sa Mađarskom to nije bio slučaj kroz istoriju, ali zahvaljujući Viktoru i njegovoj izuzetnoj inicijativi za uspostavljanje boljih odnosa sa susedima, Srbija i Mađarska danas imaju najbolje odnose u svojoj istoriji. Sa Slovačkom smo uvek imali bratske odnose, verujem da su danas možda ponajbolji u istoriji, zahvaljujući Robertu. Svaka vrsta sastanka, razgovora, inicijative koja bude dolazila od naših prijatelja Orbana i Fica biće podržana u Beogradu – naveo je Vučić odgovarajući na pitanja novinara.

– Nema tog trika, igre i nikakve priče da bih prihvatio ni pod kojim uslovima da Srbija bude hot spot. Nema tog trika, igre i nikakve priče. Moji prijatelji niti su to pitali niti su to tražili niti bilo ko drugi sme to da me pita, pošto mi ne pada na pamet da uopšte o tome razgovara – naveo je Vučić odgovarajući na pitanje da li postoji šansa da Srbija postane „hot-spot“ za migrante.

Orban: Ako se ne budete borili sa nelegalnim migracijama naći ćete se u problemima

– Drago mi je što je moj prijatelj Fico preživeo ono što je doživeo. Kada je došlo do atentata mi smo to u Mađarskoj doživljavali kao veliki gubitak. Puca se na premijera Slovačke, to je veliki gubitak i u Mađarskoj je bio osećaj da je to gubitak i za Mađarsku – naveo je na početku svog obraćanja Orban.

– Ovo iskustvo nas obavezuje svu trojicu da osećamo odgovornost za naše zemlje posebno, ali i regionalnu saradnju – rekao je premijer Mađarske.

Istakao je da su oni dobro predvideli šta će se dogoditi sa velikim brojem migranata

– Znali smo da će se pojaviti problemi. Ako se ne budete borili sa nelegalnim migracijama naći ćete se u problemima – rekao je Orban.

Fico: Izuzetan sastanak prijatelja

– Izuzetan sastanak prijatelja koji su razmenili stavove o mnogim temama.

– Bili smo u pravu kada smo na početku migracione krize jasno govorili o tome da je zaštita spoljne granice EU bila osnova borbe protiv nelegalnih migranata – rekao je Fico.

Foto: Jutjub Tanjug/printskrin

Fico se zahvalio Vučiću za sve što je Srbija preduzela povodom migracione krize.

Istakao je punu podršku ambiciji Srbije da postane članica Evropske unije.

– Uradićemo sve u tom pravcu da se ova ambicija tvoje zemlje ispuni – rekao je Fico.

(Pančevac/Novosti)

VUČIĆ SA FICOM I ORBANOM: Prvi korak ka saradnji koja će dati konkretne rezultate

VUČIĆ PRED PUT U SLOVAČKU: Verujem da će biti odličan susret sa Robertom Ficom i Viktorom Orbanom