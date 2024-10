OSVETA TURSKE ZA TERORISTIČKI NAPAD: Njihove snage izvele gađanje na ciljeve PKK u Iraku i Siriji

Tursko ministarstvo odbrane potvrdilo je da su njihove snage izvele gađanje na ciljeve PKK (Radnička partija Kurdistana) u Iraku i Siriji, a nakon što su optužili PKK da stoji iza jučerašnjeg terorističkog napada u Ankari, u kojem je poginulo petoro ljudi.

Tursko ministarstvo odbrane saopštilo je da su avioni izveli vazdušne napade u severnom Iraku i severnoj Siriji na „terorističke ciljeve“.

Napad je usledio nakon što su, kako se sumnja, osumnjičeni kurdski militanti koji pripadaju grupi PKK postavili eksploziv i otvorili vatru na tursku državnu odbrambenu kompaniju TUSAS.

„Ukupno su pogođene 32 mete“, saopštilo je ministarstvo, dodajući da je ubijeno „mnogo“ članova PKK.

Turkey is bombing and massacring Kurds tonight.

No protests, no marches, no media coverage, no condemnations from UN, no ICC arrest warrants for Erdogan.

Since 1914 Turkey has killed over 1.5 million Kurds.

Stop Kurdish genocide.

pic.twitter.com/dF3MkHF3sO

— ‌Hemdad Mehristani (@Mehristani) October 23, 2024