ZA 9 MESECI 87 MLADIH STRADALO U SAOBRAĆAJNIM NESREĆAMA Ovo je vodič za mlade vozače

Agencija za bezbednost saobraćaja (ABS) objavila je „Vodič za mlade vozače“, koji je prvenstveno namenjen vozačima koji nemaju vozačko iskustvo ili imaju malo iskustva, saopštila je danas ABS.

U vodiču su, navodi se, odabrali i objedinili neke od važnih saveta za mlade vozače kako bi bez ikakvih problema, samostalno i bezbedno, savladali prve kilometre.

„Prema podacima kojima Agencija za bezbednost saobraćaja raspolaže, mladi čine u proseku oko 20 odsto poginulih i oko 30 odsto povređenih lica na godišnjem nivou. Samo ove godine, za prvih devet meseci život je izgubilo 87 mladih lica u saobraćajnim nezgodama, što je za oko 40 odsto više nego u istom periodu prošle godine i za oko 13 odsto više u odnosu na petogodišnji prosek“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je mladima znanje najsvežije i nesporno je da ga oni poseduju posle položenog vozačkog ispita, ali ipak teže procenjuju saobraćajne situacije i često učestvuju u saobraćajnim nezgodama bez drugog učesnika u saobraćaju, odnosno u saobraćajnim nezgodama u kojima dolazi do sletanja vozila sa puta.

„Analizama smo utvrdili da su to nezgode do kojih najčešće dođe zbog gubitka kontrole nad vozilom, odnosno neiskustva. Upravo je to bio povod i razlog da pripremimo jedan ovakav praktični vodič“, navodi se u saopštenju.

Ističu da su u vodiču prikupili neke od saveta i preporuka, koji će pomoći mladim vozačima da bezbedno savladaju saobraćaj i postanu odgovorni učesnici u saobraćaju.

„Priručnik za mlade vozače je sada dostupan svima i možete ga preuzeti na našem sajtu, putem linka ili QR koda. Pridružite nam se na putu ka bezbednom učestvovanju u saobraćaju, na putu do NULA poginulih u saobraćajnim nezgodama“, zaključuje se u saopštenju Agencije za bezbednost saobraćaja.

(Agencija za bezbedost saobraćaja)

