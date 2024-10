NIJE KLONUO DUHOM, TO JE NAJVAŽNIJE Kolega otkrio kakvo je zdravstveno stanje Saše Popovića

Već duži vremenski period se govori o zdrastvenom stanju Saše Popovića.

Zoran Pejić Peja je otkrio detalje u skorašnjem intervju o zdravstvenom stanju Saše Popvića, čelinka „Grand“ produkcije.

– Čujemo se, bori se i mnogo je bolje. On je moj prijatelj i jako mi je drago da ide na bolje i svim srcem sam uz njega. Mi smo proživeli život zajedno – istakao je Zoran za Pink.rs

Voditelj i njegov kolega, Žika Jakšić, otkrio je da je Saša Popović bolje i da nije klonuo duhom.

– Sale je bolje, najbolje rečeno. Nije klonuo duhom, pre neki dan je bio do studija „Granda“, pozdravio se sa svima. To je najvažnije. To ide nabolje, daje izglede takve. To je važno – rekao je Žika Jakšić.

(Pančevac/Nportal)

