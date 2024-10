DOKTORI TVRDE: Nije prehlada, već korona! Evo koji su simptomi

Tokom hladnijih meseci više vremena provodimo u zatvorenom što pogoduje širenju brojnih infekcija kao i koronavirusa.

Sve je više ljudi koji se žale na kašalj, bolove u mišićima i na visoku temperaturu, a da nisu ni svesni da je u pitanju nova varijanta kovida 19. Stručnjaci za portal Telegraf objašnjavaju o čemi je reč, koji su trenutni simptomi korone, ko je najugroženija grupa i kako se lečiti.

Prema rečima doktorke Biserke Obradović, korona varijanta koja trenutno i doslovno zadaje glavobolje našim sugrađanima jeste takozvana „FLiRT“ varijanta omikron virusa, a koja je, kako objašnjava doktorka, blaži oblik i prate je simptomi koji se lako mogu pomešati sa prehladom.

Simptomi „FLiRT“ varijante

– Simptomi koje imamo su, uglavnom, isti kao i kod ostalih varijanti, ali ono po čemu se ipak razlikuje jesu simptomi poput jakog bola u mišićima, nesnosni bolovi u vratu, jake glavobolje, malaksalost, temperatura koja taje od jednog do četiri dana, kijavica, začepljenost u nosu, ali i promena čula mirisa i ukusa, dok ne dolazi do potpunog gubitka ovih čula – objašnjava doktorka i ističe kako se, pored ovih simptoma,takođe javlja i pad imuniteta.

Oni koji su najviše „na udaru“, kada je nova varijanta korone u pitanju jesu, kako kaže doktorka, testirani čiji je prosek godina 58, ali da to ne znači, navodi dalje ona, da mlađi nisu u ugroženoj grupi.

– Mnogi zapravo i ne obraćaju pažnju. Popiju lekove, odleže to na nogama, i normalno odlaze na posao, nastavljajući tako da šire virus. Ipak, nije starija populacija jedina koja je ugrožena. Novi kovid pogađa isto i mlađe i starije. Jedino što mlađi imaju jači imunitet, pa to lakše mogu da odboluju na nogama. Lekaru se javljaju tek kada dođe do sekundarnih bakterijskih i virusnih infekcija, odnosno upale pluća, bronhitisa, kašlja…Kod mnogih pacijenata, u njihovoj anamnezi iščačkamo da je, u stvari, korona bila ta koja im je stvarala probleme – govori doktorka Obradović.

Ukoliko uzmemo u obzir da nam uskoro počinje period slava i porodičnih okupljanja, doktorka naglašava koji su to načini da se zaštitimo i ne prouzrokujemo da blaži oblik korone preraste u nešto ozbiljnije.

– Imamo problem jer većina ljudi koja je trenutno zaražena ne zna za to, pa najnormalnije odlaze na posao ili u školu, a ovo je virus koji se prenosi kapljičnim putem, indirektno ili direktno. Takođe, trenutno imamo i slave, a ljudi ne znaju da se prilikom poljupca prenese oko 10 miliona bakterija, a da ne pričam o virusima. Dakle, postupak širenja je brži ukoliko zaražena osobe ne odleži 3 do 5 dana u izolaciji, najoptimalnije nedelju dana. Đaci ne bi trebalo da odlaze u školu, zaposleni na posao, ili da makar rade od kuće, ako za to postoji mogućnost. Na taj način ne samo da će zaraženi zaštititi druge, već i sebe, jer trenutno imamo mnoge bakterijske i virusne infekcije koje mogu da još više ugroze naše zdravlje, jer usled korone imamo oslabljen imunitet – naglašava doktorka Obradović.

Doktorka je ovom prilikom naglasila i koji su to načini, ali i životne navike koje nam mogu pomoći da izađemo na kraj sa najnovijom varijantom korone, te istakla kako je zdrav život i sa njom ključ.

– Da vodimo zdrav život, unosimo što više svežeg voća i povrća. Dosta vitamina C, a tu ne mislim samo na limun, već i na papriku koja je takođe puna ovog vitamina. Pored toga, treba da prestanemo da unosimo napitke poput kafe i energetskih pića. Ja volim da kažem i da je fizička aktivnost jako bitna, za sve. Fizička aktivnost može zameniti mnoge lekove, a lekovi ne mogu fizičku aktivnost – zaključuje doktorka Biserka Obradović.

Korona „trese“ svet

Da situacija sa novom varijantom korona virusa nije idealna ni u svetu, pisao je ovih dana i britanski list „Independent“, a koji prenosi kako se novi soj kovida-19 širi velikom brzinom, kao i da je stopa prijema pacijenata koji su bili pozitivni na njega naglo porasla.

– Smatra se da je ovaj soj prenosiviji zbog brojnih mutacija i da ima simptome slične onima kod drugih varijanti covida 19, uključujući umor, glavobolju, bol u grlu, visoku temperaturu i kašalj – piše britanski list.

Kako „Independent“ dalje navodi, iako samoizolacija više nije zakonski uslov u Velikoh Britaniji, Nacionalni zdravstveni servis u toj zemlji savetovao je da svi koji su pozitivni na koronu izbegavaju kontakt sa drugima najmanje pet dana, dok se izbegavanje kontakta sa ugroženijom populacijom i te kako preporučuje, i trebalo bi da traje makar 10 dana, a kako bi se smanjio rizik za njih.

Kao opšte pravilo, „Independent“ prenosi kako se savetuje svima sa simptomima da bar sačekaju da oni nestanu pre nego što se vrate normalnim aktivnostima, dok se u tekstu ističe i kako vakcinacija i dalje nudi najbolju zaštitu.

