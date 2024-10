VUČIĆ NA NACIONALNOM FESTIVALU HRANE: Delez je jedan od najvećih poslodavaca u Srbiji i hvala na tome

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da će proizvodnja hrane, uz vodu, energiju i stabilne finansije, biti ključ za opstanak svake države u uslovima svetskih sukoba i ograničavanja kretanja robe. „Moramo da obezebedimo samodovoljnost“, rekao je Vučić na otvaranju Nacionalnog festivala hrane.

Obraćanje predsednika Vučića

– Srećan sam što sam mogao da vidim ko su ljudi koji proizvode sve ove proizvode za trgovinski lanac.

– Video sam nešto što je Delez uspeo svojim kriterijumima, uspeo je da obezbedi njihovu lojalnost, ali i kvalitet proizvoda. Video sam neke od proizvoda za koje nisam ni znao da ih proizvodimo.

– Tri su osnovne stvari o kojima moramo da vodimo više računa. Energija, hrana i voda. To su stvari od kojih zavisi budućnost. Uz to i stabilnost javnih finansija.

– Mi se nismo dovoljno posvetili ni energiji.

– U uslovima svetskih sukoba i ograničavanja uvoza i izvoza, mi moramo sebi da obezedimo samodovoljnost. Energija je veliki problem, u hrani ne bi trebalo da imamo problem. Mogli bismo da budemo mnogo veći izvoznici, kao i sa vodom, da unapređujemo te resurse.

– Delez je jedan od najvećih poslodavaca u Srbiji, i hvala na tome. Moja molba prema vama je da uvek pogledate kakav je džep građana Srbije, i da pokušave više na količinu a manje na cenama.

Vučić: Razgovaraćemo sa svima o trgovinskim maržama

Predsednik Vučić izjavio je tokom obilaska štandova da će sa svima razgovarati o trgovinskim maržama.

Vučić je pitao jednog izlagača jabuka koliko kompanija Delez otkupljuje proizvoda i da li redovno plaća, a dobio je odgovor da otkupljuje sve i da samo sa njima rade, kao i da je ta kompanija siguran kupac.

Na pitanje novinara da li je razgovarao o maržama sa njima ili neko od ministara, Vučić je rekao da će razgovarati sa svima.

„Razgovaraćemo uvek sa svima, samo ne zaboravite da Delez zapošljava 12.500 ljudi. Samo da to ljudi imaju u vidu. Dakle, to nije plata za četvoro ljudi, nego plata za 12.500 ljudi. Ali svakako, to je naš posao i radimo i radićemo na tome“, rekao je Vučić.

Vučić je obišao više štandova i razgovarao sa izlagačima, raspitivao se da li su zadovoljni i na koji način država može da pomogne.

Nacionalni festival hrane

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas otvaranju Nacionalnog festivala hrane u Sava Centru koji je organizovala kompanija Delez Srbija.

Predsednika Srbije dočekala je generalna direktorka trgovinskog lanca Delez Srbija Gorica Jovović.

Svečanom otvaranju festivala prisustuje i ministarka privrede Adrijana Mesarović, ministar poljoprivrede Aleksandar Martinović, ministar unutrašnje i spoljne trgovine Tomislav Momirović, ambasador Kraljevine Holandije Martajn Elhersma, kao i članovi Privredne komore, akademske zajednice, privrednici, lokalni proizvođači i partneri kompanije Delez Srbija.

Posle obilaska štandova sa predsednikom, generalna direktorka trgovinskog lanca Delez Srbija Gorica Jovović zvanično će otvoriti festival i obratiti se prisutnima, kao i predsednik Vučić.

Nakon toga uslediće uručenje priznanja dobavljaču za održivost.

Takođe biće održan i panel „Održiva proizvodnja za zdravije ljude i planetu“ o emisijama CO2 u primarnoj proizvodnji i kako do zdravijih proizvoda.

Ovo je treći Nacionalni festival hrane koji organizuje kompanija Delez Srbija u čast više od 250 lokalnih dobavljača sa kojima sarađuje trgovinski lanac Maxi.

Tokom prošle godine od domaćih dobavljača Maxi je otkupio više od 58.000 tona voća i povrća i plasirao kroz lance supermarketa.

Poseban akcenat festivala je na projektu Maxi Agregator, koji povezuje 140 manjih proizvođača iz Srbije i omogućava im da svoje proizvode plasiraju širom Srbije.

Svoje proizvode na festivalu izložilo je 30 poljoprivrednika iz svih krajeva Srbije.

Na tezgama su gotovo sve kulture koje rastu širom Srbije – od paprike, paradajza, šargarepe, luka, pa do cvekle, pasulja, patlidžana, bundeva, najzastupljenijih sorti jabuka i raznolikog bobičastog voća.

Poseban segment Festivala hrane biće posvećen održivom razvoju i projektima koje ovaj trgovinski lanac realizuje sa Poljoprivrednim fakultetom i Fakultetom Veterinarske medicine, Univerziteta u Beogradu.

