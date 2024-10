UTOPILE SE DVE INFLUENSERKE: Nisu nosile prsluke jer bi im pokvarili selfije

Dve influenserke su poginule kada se prevrnuo gliser u blizini brazilske obale, a do tragedije je došlo zato što nisu želele da obuku prsluke za spasavanje jer im neće dobro izgledati na selfijima.

Kako su preneli mediji, 37-godišnja Aline Tamara de Amorim i 27-godišnja Beatris Tavares da Silva Faria utpolie su se kada se pretrpani čamac, koji ih je vraćao sa zabave na jahti prevrnuo u nemirnim vodama ozloglašenog Đavoljeg grla reke Iguazu, u blizini obale Sao Paula.

Mesec dana nakon tragedije, oglasio se komesar policije grada Sao Vinsente Маrkos Аleksandro Alfino i otkrio da je istraga pokazala da su influenserke odbile da nose prsluke za spasavanje, preneo je Dejli mejl.

Komesar policije je dodao: Nisu htele da ga obuku jer bi im pokvario slefije, a i smetao im je da se sunčaju. To nam je svedočio kapetan broda“.

