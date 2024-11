BRNABIĆ O NESREĆI U NOVOM SADU: Očekujem da oni koji su odogovrni i odgovaraju, neće biti zaštićenih

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić izjavila je još jednom najdublje saučešće porodicama preminulih u nesreći u Novom Sadu i istakla da tužilaštvo radi svoj posao, da očekuje da odgovorni odgovaraju i da neće biti zaštićenih.

Ona je gostujući u jutarnjem programu televizije Pink istakla da nažalost opozicija ništa nije naučila iz tragedija i da kada su se pre više od decenije dešavale užasne tragedije u Novom Sadu, tadašnja opozicija to nije zloupotrebljavala.

– Želim još jednom da uputim iskreno saučešće porodicama stradalih. Sve naše misli su sa nama i sa Novim Sadom. Svako radi svoj posao, to je najvažnije u ovom trenutku. Tužilaštvo je preuzelo slučaj, oni rade takođe svoj posao. Predsednik Vučić se na dan tragedije obratio i poručio da očekuje i krivičnu i političku odgovornost. Očekujem od svih institucija da urade svoj posao, da oni koji su odogovrni i odgovaraju i neće biti zaštićenih. Velika zahvalnost i Ministarstvu unutrašnjih poslova i spasilačkim ekipama – rekla je Brnabić.

Ona je izjavila da je neverovatno da opozicija ponovo zloupotrebljava tragedije i da je to ljudski strašno.

– Ono što radi opozicija, da ponovo nisu sačekali da se barem završi dan žalosti pa da onda krenu u političku borbu, već su odmah krenuli da organizuju performanse, je zaista toliko besmisleno i ljudski strašno. To dovoljno govori i njima, ja sam sigurna da ljudi sve ti vide. To su dve moje kolege jer sam ja prvo narodna poslanica, pa onda predsednica skupštine. Ja želim da osudim takvo ponašanje. Ovde nema politike, ovo je tragedija. Ne znam kako ljudski oni pogledaju sebe u ogledalo i kažu da je ovo što rade legitimno – rekla je Brnabić.

– Kada se srušio most u Italiji, recimo, to se nije desilo. Niko nije rekao ljudima na vlasti da su ubice. Kada su se takve tragedije desile u Rigi, u SAD-u niko nije optuživao nikoga da je ubica. Takve stvari se ni u Srbiji nisu dešavale. U užasnim tragdijama, takođe u Novom Sadu, u kafiću Laundž 2008. godine iliću diskoteci Kontrast 2012. godine to se nije dešavalo. U tim objektima je bilo prospusta, loših protivpožarnih mera a objekti su imali sve dozvole. Tada niko iz opozicije nije izašao da te tragedije iskoristi politički. Nije dolazio ispred Pokrajinske Vlade da kaže da su nekome krvave ruke. Nije politička scena Srbije uvek izgledala ovako, nekada je bila normalna. Iako su izbori bili samo mesec dana posle tragedije u Kontrastu. Takve stvari se jednostavno ne rade – rekla je predsenica skupštine.

Brnabić je podvukla da je ovakvo ponašanje opozicije ne čudi, i podsetila je da su oni pozvali na proteste nakon Ribnikara dok su još trajali dani žalosti.

– Opet nisu sačekali da prođe dan žalosti. Mogli ste da sačekate bar 24 časa iz poštovanja prema porodicama preminulih. Ista stvar se dogodila kao i kada se dogodio Ribnikar. Setite se da su oni pozvali na proteste dok su još trajali dani žalosti. Pa da li je moguće ljudi da ste takvi? Ja mislim da i ljudski i politički, na svaki način, odgovorno jeste dati institucijama da rade svoj posao. Posle Ribnikara, da li me ovo čudi – ne, ali je očigledno da ništa nismo naučili iz tragedija – poručila je Brnabić.

(Pančevac/Novosti)

