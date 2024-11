DEVOJAČKI BUNAR: Ljuban uzgaja angus goveda, zahvalna za pašnjake u Peščari

Jedan stočar iz Deliblatske peščare odlučio je da iskoristi pašnjake koje nudi tamošnja priroda i da zapati na ovim prostorima novu vrstu, kako kaže, veoma zahvalna goveda škotskog porekla.

Ljuban Milosavljević sa Devojačkog bunara se već izvesno vreme bavi neobičnim vidom stočarstva, a reč je o uzgoju krava sorte angus.

– To je tovna rasa krava, koja se ne muze, već isključivo služi za sistem proizvodnje „krava – tele”, to jest za proizvodnju materijala za dalji priplod i za uzgoj muških primeraka. Veoma je zahvalna vrsta, zato što ne zahteva mnogo hrane, ima dobar radman mesa od čak preko 60 odsto ukupne mase, a pritom je kvalitet neprevaziđen. Može veoma dobro da se utovi u ekstenzivnim uslovima, dakle na pašnjacima, pa nije potrebno intenzivno da se drži u štali, da se pridodaje hrane ili silaže, jedino mora da im se da so. Jednostavno nije probirljiva, jede sve što se ponudi, počev od trave i najoskudnije hrane, što joj je dovoljno da preživi i da bude u dobroj kondiciji. Pritom su veoma otporne što se tiče bolesti. Naravno, ako joj se

pruži malo pažnje, bolje će se razvijati, kao i svaka životinja – navodi Milosavljević.

Ovaj stočar napominje da angusi vode poreklo iz Irske i Škotske, gde su

veoma zastupljeni.

– Kod nas je to relativno novo i sada neki veliki uzgajivači uvoze velike količine, ne znam na koji način, kao ni koliko su kvalitetne. Mi smo naše jedinke nabavili iz Slankamena i proverenog su porekla. Što se tiče plasmana, uglavnom žensku telad ostavljamo za priplod, dok mušku telad prodajemo klanicama, a poneko je zainteresovan da uzme bika za priplod, kojeg prethodno umatičimo. Još uvek ugostitelji nisu previše zainteresovani, kupci su uglavnom bogati obrazovani ljudi, a kilogram junetine prve klase je negde oko tri evra, eventualno 3,10 evra, ali to je cena kao i za simentalce i sve druge. Problem je to što klaničari još uvek

ne prepoznaju anguse – navodi ovaj poljoprivrednik.

Prema njegovim rečima, išlo bi bolje da ima više para od države.

– Sam ne možeš da ih nabaviš, skupi su, a nisi dovoljno velik da možeš da uzmeš kredit da bi ih kupio. Kao mali poljoprivrednik mogu od banke da uzmem kredit od tri-četiri hiljade evra, što mi ništa ne znači. Kada je sin počeo s tim, mislili smo da ćemo, što kažu, da budemo svi jednaki, ali ispalo je da pare dobijaju samo oni koji ih imaju i više im ne treba – kaže Ljuban.

(Pančevac/J. Filipović)

DEVOJAČKI BUNAR: Ljubitelji „buba“ zatvorili sezonu u Peščari

DEVOJAČKI BUNAR: Gljivari pokazali šta znaju i imaju u sadejstvu s Peščarom