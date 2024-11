VUČIĆ U ĆIRILICI: Vesić je pokazao odgovornost kakva nije bila poznata u srpskoj politici ranije

Predsednik Aleksandar Vučić, koji večeras gostuje u emisiji „Ćirilica“ na Hepi televiziji, rekao je da, posle užasne tragedije, želi da još jednom izrazi saučešće porodice stradalih.

– Svi se molimo za život onih koji su teško povređeni. Nadamo se da će, uz pomoć lekara, Božiju, moći da prevaziđu teške povrede koje su ih zadesile. Kada se ovakve tragedije dogode nacija i država su uvek kao porodica i one pristojne ljude uvek ujedine. Pristojni ljudi u tuzi ne traže glave bilo čije, pristojni ljudi traže da zagrljeni, kao porodica iz svega izađu, brinući o onima koji su pretrpeli najveći bol i radeći sve na tome da se ovo nikad ne dogodi – rekao je Vučić.

On je istakao da je potrebna krivično-pravna odgovornost, jasna i nedvosmislena.

– Zašto se 60 godina nismo setili da promenimo sajle? To je bilo izuzetno delo 1964. godine. Ovde je reč o greški struke, a ne bih bio u koži sudijama, tužiocima i veštacima – rekao je Vučić i istakao da je čuo razne gluposti poput svaljivanja odgovornosti na kineske kompanije.

O je podseti da je 20. avgusta 2009. godine potpredsednik Vlade Mlađan Dinkić (kako kaže „Aleksićev šef“) potpisao Sporazum o ekonomskoj saradnji sa NR Kinom, a aneks broj 1 je potpisao Đilasov saradnik Dušan Nikezić, te da su tim Sporazumom ugovori sa kineskim kompanijama određeni kao tajni.

– Da li je tu pogrešio neki institut, zavod, ustanoviće sud. Važno je da usledi kazna da bi to bio nauk i opomena svakome da u budućnosti mora da se vodi računa i sa mnogo više pažnje pristupa poslu. Ne možemo više da izgubimo ni jednog deku ni jedno dete – kazao je on.

Vučić je naglasio da nije savetovao ministra Gorana Vesića da podnese ostavku.

– Ljudi su rekli „Vučić ga je naterao da podnese ostavku“, valjda su hteli da kažu da tako vodim računa o ljudima. Moram da ih razočaram – nisam, i nisam bio siguran razumevajući i to što misli većina u vladi da je takav gest neophodan, upravo znajući okruženje u kojem radimo, zato sam rekao poštovaću odluku i predsednika Vlade i Goranovo ljudsko poštenje da to učini, ali ga to nisam savetovao niti govorio da to učini. Jedino sam rekao da je on pokazao odgovornost, ne samo po ovom pitanju, on nema nikakve odgovornosti. Pokazao je odgovornost. Mi ovo radimo, ne zbog onih koji u svom životu nikad ništa nisu uradili za svoju zemlju, već radimo zbog svojih građana, zbog svih ljudi u svojoj zemlji. Mi moramo da ostavimo stvari čistim i transparentim. Nije bilo fer da se, dok se vodi neki postupak, neko kaže: To je zato što je ministar – rekao je Vučić.

Prema njegovim rečima, neki ljudi njemu dragi su ga iznenadili.

– Kako krene hajka na društvenim mrežama, organizovano u regionalnim medijima, ljudima strah obraz neretko kalja i, u tom strahu, su spremni na sve – jedni da odagnaju opasnost od sebe, drugi da nađu krivca da ne izgube poziciju… – rekao je on i istakao da ne zna ko je tačno kriv.

– Postavim pitanje koga da hapsim, kažu nekoga iz organizacije koja je pomagala ljudima, da se nađe krivac, tuci po njemu i ceo narod će da bude zadovoljan i tako dalje. Čekaj, izabrali ste me za predsednika da bih ja nekom nevinom stavljao teret 14 poginulih ljudi. Vi mene ne poznajete, možda ste me precenili u smislu političkog opstanka, ali ste me potcenili u ljudskom smislu. Da vodim hajku protiv ljudi da bih spasavao svoje rejtinge, pre bih se ubio nego to radio. Svako sada prebacuje na onog drugog u lancu – rekao je Vučić.

On je dodao da nema korupcije, već greške struke te da će Vesić ostati član SNS.

– Rekao sam „on je takav, emotivan, ali veoma obrazovan i mnogo od njega može da se nauči“. Bolji je i on čovek nego što sebe oće da ostavi u nekom trenutku. Ne mislim da je to opravdanje, svaki dan programi i ulice su oblepljeni mojim fotografijama da sam ne znam šta uradio. On će biti tu u stranci gde sam i ja, nastavićemo zajedno da radimo, i borićemo se zajedno. A ovo je način da pokažete odgovornost kakva nije bila poznata u srpskoj politici ranije, i neki koji uzvikuju hočemo ubice, ovakvi onakvi, nikad ostavku nisu podneli za mnogo gore stvari. Odustajanje od suvereniteta, puštanje albanskih terorista, ćutanje na desetine naših ubijenih na 17. mart i 30 naših crkava i manastira uništenih, uništenje Srbije i Crne Gore i da na kraju Kosovo dobije nezavisnost. Neću da vam govorim o Kontrastu sa 8 mrtvih, ovde u svemu tome nema korupcije, već greške struke. A sve ono što su izgoreli mladi ljudi u Novom Sadu sve je to bila korupcija, zinuli za parama.

(Pančevac/Novosti)

