BRAVO! Tri medalje za DžK Dinamo u Bečeju

16. Međunarodni džudo memorijalni turnir „Željko Nikolić“ održan je u Bečaju, a pančevački Dinamo nastupio je sa šest takmičara i osvojene su tri medalje: dve srebrne i jedna bronzana.

Hristina Dimitrijevski, mlađa devojčica u kategoriji do 32 kg osvojila je srebrnu medalju, Vukašin Bačević, mlađi dečak u kategoriji do 30 kg, srebrnu medalju, dok je Luka Ivanović, stariji poletarci u kategoriji do 50 kg, osvojio bronzanu medalju.

Na turniru je nastupilo 514 takmičara iz 56 klubova iz 12 zemalja, svih zemalja regiona, kao i Moldavije, Rusije, Ukrajine, pa čak Perua i Azerbejdžana.

(Pančevac)

