Ove Pančevke odlaze sa treninga sa osmehom na licu

– Treniram od septembra ove godine i zaista je lepo i kreativno. Prijavila sam se jer volim da treniram, ceo život sam u treningu. Imam dete od 8 godina, pa u vreme kad on ima trening košarke, ja dolazim ovde, kaže tridesettrogodišnja Sanja Halasov, kojoj je drago što su ljudi iz opštine osmislili nešto za njihove sugrađanke.

– Umesto šetnje po parkovima, koristim priliku da ovde treniram i značilo bi mi kad bi bio još jedan termin, jer moj sin trenira tri puta nedeljno, a mi dva, dodaje Sanja.

Program treninga za žene “Budi zdrava, vežbaj sa nama” vodi Ivana Radovanov, licencirani instruktor zumbe, pilatesa i mnogih drugih fitness programa u Pančevu, koja ističe da je trening prilagođen svim ženama.

– Za sve naše sugrađanke, bez obzira na godine, stepen fizičke spremnosti, svi su dobrodošli. U sat vremena radimo razne vežbe istezanja, pilatesa, malo trening snage, malo hit i za kraj ostavljamo zumbu. Trudimo se da svaki trening bude drugačiji, osluškujemo želje naših sugrađanki. Gledamo da tih sat vremena bude raznovrsnih vežbi koje svako može da isprati, kaže Ivana Radovanov.

Pored treninga, druženje i dobra atmosfera su neki od razloga zbog čega žene ne propuštaju ni jedan trening.

– Žene odlaze odavde sa osmehom na licu. Već druga godina kako sam ovde i svi smo kao porodica. I putujemo zajedno, išli smo prošle godine u Sarajevo, na Boje ruja, pokušavam da ih animiram i da odemo gde god ima nekih zanimljivih gradskih manifestacija, naglašava Radanov.

Instruktorka ističe da godine nisu važne i da grupu čine žene različitih dobi.

– Nema pravila što se tiče godina, mogu da treniraju žene od starijeg doba, penzionerke, do devojaka od dvadeset godina. Najmlađa polaznica ima 21-22 godine, a najstarija ima više od 60 godina i svi zajedno treniramo.

Ivana Radovanov napominje da je ovaj program besplatan za sve žene i da u svakom trenutku zainteresovane dame mogu da se priključe bez posebnih najava.

– Neka dođu, neka probaju, zavoleće. Baš imam pozitivnih povratnih reakcija, kažu da su zavolele fitnes zahvaljujući ovome. Imam nekoliko članica od početka, čak i tokom pauza tokom leta i zime dođu kod mene u klub da treniraju. Toliko su postale redovne i odgovorne da ne prave pauze.

Projekat je od početka naišao na odličan prijem kod naših sugrađanki, što se može videti po broju žena, koji je sve veći iz treninga u trening.

Slavica Ilić (51) dovela je 6-7 svojih prijateljica i preporučuje svima da im se pridruže.

– Unazad tri godine treniram ovde, od kako je i počeo ovaj projekat. Najviše mi se dopadaju vežbe, koje su prilagođene svakom dobu, jer ovde nas ima raznoraznih godišta. Ja imam 51 godinu, bile su i dosta mlađe devojke i starije žene. Zatim društvo, jako nam je lepo ovde, lepo se družimo. Starije žene se možda teže odlučuju da treniraju jer kada im pomenete vežbanje, one pomisle da su to vežbe koje rade mladi ljudi, međutim, one ovde mogu da rade koliko mogu. Iako svi radimo jednake vežbe, ne moramo svi isti broj ponavljanja, već koliko ko može.

Miljana Lazić (44) veruje da bi se svako, ko bi došao barem jedanput, pitao što nije došao ranije.

– Danas se veoma užurbano živi, gde žene, ako su majke, stavljaju tuđe obaveze ispred svojih, u smislu porodice, posla, da sve to ispune i onda je ovo neki ventil koji je strašno važan da bi bio srećniji, raspoloženiji i zdraviji. Mislim da je trening jako bitan i da svako treba da uvrsti u svoju naviku dva-tri puta nedeljno da trenira. Ovo je idealan vid ako se neko nije ranije bavio sportom ili nije dugo, da ima nekog ko će taj trening da vodi, da bi on bio pravilan, kaže Miljana, koja trenira od samog početka programa i dodaje:

– Dodatno te motiviše da vidiš koliko su svi zadovoljni, kući se vratiš rasterećen od stresa. I druženje koje se ovde dešava, mislim da je jako pozitivno i važno. Jako je lepo od grada što je omogućio ženama da mogu to da koriste besplatno iz razloga što su cene svuda visoke, teretana je po 5.000 dinara mesečno, a ovo je besplatno za nas, tako da svaka čast Sportskom savezu i Gradu za ovu ideju.

U saradnji Sportskog saveza Srbije, Sportskog saveza Pančeva i Be Fit fitnes kluba realizuje se program treninga za žene “Budi zdrava, vežbaj sa nama”, koji je besplatan za sve Pančevke.

Projekat je počeo sa realizacijom 2020. godine, od tada svake godine u dve etape se organizuje: od februara do kraja maja i od septembra do kraja decembra. Treninzi su ponedeljkom i petkom u 17.30 sati, a traju sat vremena.

(Pančevac/M.Popović)

