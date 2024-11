VUČIĆ IZ BUDIMPEŠTE: Uskoro ćemo biti deo jedinstvene berze električne energije sa Slovenijom i Mađarskom

Predsednik Aleksandar Vučić i delegacija Srbije, koju čine ministri u vladi, boravi danas u Budimpeštu, gde učestvuje na sednici Saveta za stratešku saradnju Srbije i Mađarske.

Predsednik Vučić obratio se na sednici Strateškog saveta sa saradnju Srbije i Mađarske.

– Poštovani predsedniče Vlade Mađarske, mi smo srećni kada dolazimo ovde i osećamo se kao kod svoje kuce. Nadam se da se i vi tako osećate kada dođete u Srbiju. Uspeli smo da postignemo značajne dogovore i na dobrom smo putu daljeg unapređenja naših izuzetnih odnosa. Mađarsko – srpski odnosi su na najvišem nivou u našoj istoriji, a uvek može i bolje i više. Zato sam vam zahvalan na konkretnom radu da te veze budu još bolje. Za nas su svi projekti sa vama, u energetici, transportu, ekonomiji, policijskoj i vojnoj saradnji i međusobnom podržavanju u političkoj areni, od velikog značaja. Hvala Vam Viktore, još jednom, na gostoprimstvu – poručio je predsednik.

Obraćanje Vučića

Predsednik je izjavio je da će najkasnije do marta 2026. godine moći da se ide vozom brzom prugom od Beograda do Budimpešte.

– Bilo bi to mnogo ranije, ali zbog ova tri kilometra kroz centar Budimpešte će da traje nešto duže, ali dakle, mart 2026. je najkasnije uspostavljena brza pruga između Beograda i Budimpešte. Dva sata i četrdeset minuta, dva sata četrdeset pet, Beograd – Budimpešta, a onda izračunajte koliko je Subotica – Budimpešta i koliko je Novi Sad – Budimpešta – rekao je Vučić.

Predsednik je rekao da je u Mađarskoj razgovarao i o izgradnji naftovoda.

– Urađen je jedini projekat, sada se završava fizibiliti studija do 10. decembra. Mi smo izdvojili pare. Negde oko 150 miliona će izaći naš deo – rekao je Vučić i dodao da je ta diversifikacija veoma lekovita.

Radi se, kako je rekao, na svim drugim projektima oko daljeg zakupa gasnih skladišta.

– Idemo da u Mađarskoj zakupimo za duži niz godina prostor za naš gas jer mi očekujemo, kao što sam rekao, velike probleme sa snabdevanjem električnom energije u celoj Evropi i zato hoćemo što više gasnih stanica da napravimo. I zato smo razgovarali sa Alijevim. Moguće da će i Mađari zajedno ući sa nama da bismo zajednički mogli da finansiramo, ali i da bismo zajedno mogli da koristimo električnu energiju – rekao je Vučić.

Kako je rekao, mađarskog premijera Viktora Orbana zamolio je da razmotri mogućnost da Srbija otkupi pet ili 10 odsto vlasništva u mađarskoj nuklearnoj elektrani Pakšu.

– Pričali smo i o Panonskom koridoru. Mi ćemo uskoro biti deo jedinstvene berze električne energije sa Slovenijom i Mađarskom. Da pokušamo da što bliže radimo. Razgovarli smo i o vojno-tehničkoj saradnji. Bliskost naših armija mora da bude izuzetno izražena. Veoma smo zabrinuti svi za situaciju u svetu. Razgovarali smo i o podršci jedni drugima u svetskim institucijama. Važno je da budemo na evropskom putu i da na njemu imamo podršku Mađarske – kazao je predsednik i dodao da su razgovarali i o prelazu Horgoš-Reske.

O izjavi Veslija Klarka

Predsednik Vučić prokomentarisao je izjavu Veslija Klarka da je ponosan na bombardovanje Beograda.

– Klark je ponosan na to što je učinio, ljudi u Srbiji su ogorčeni na to. Ne vidim u čemu se ogleda taj veliki ponos. Ako mu to služi na čast, onda to mnogo više govori o njemu. Ne znam što ga nisu pitali – hoće li to da kaže Ukrajini ili važe različita pravila – rekao je Vučić.

O izjavi Tonina Picule da su građani zabrinuti zbog tragedije u Novom Sadu i da traže odgovornost, predsednik je rekao.

– On je jedan veoma nepristojan čovek, koji ne voli našu zemlju. Voli je da bude potrčko Hrvatskoj i da se ne bori za svoje nacionalne interese. Ta vremena su prošla. Svejedno mi je šta priča. Imaće on svoje partnere u Beogradu, civilno društvo, opozicione stranke koje su saglasne sa njim da je Kosovo nezavisno, da je Srbija počinila genocid u Srebrenici i saglasne sa njim da nije bilo genocida u Jasenovcu. Ja nisam saglasan sa tim i neću razgovarati sa njim dok ne kaže jedno veliko izvini. Razgovaraće sa njim Tanja Miščević, njeni zamenici i pomoćnici, biće primljen na izrazito visokom nivou kod nas. To im je posao, da evropske stručnjake i rukovodioce primaju i sa njima razgovaraju.

O padu rejtinga

O navodima da mu pada rejting, Vučić kaže:

– Što ne kažete da je 68 posto protiv opozicije, a 6 za. Na žalost sam i dalje jedini koji ima pozitivan skor. Njihov je minus beskonačno. Nije to problem. Imaću sutra uveče i sledeće nedelje Omnibus, ja očekujem značajniju prednost za stranku čiji sam član nego što je bila do skora, a do skoro je bila ogromna, to je bilo negde na 47-48, a drugoplasirani SPS na 6,9, treća Đilasova partija 5, 4. Nek mi kažu u kojoj zemlji postoji tolika razlika između prvoplasiranih, drugoplasiranih i trećeplasiranih. Ali ja to slušam godinama. Najbolje je kada ljudi žive u zamci sopstvenih laži i želja. Brojevi su užasni za njih, poražavajući. Kažite mi neku zemlju u Evropi gde je tolika razlika.

(Pančevac/Novosti)

