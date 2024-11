DNEVNI HOROSKOP ZA PETAK: Evo šta vam zvezde danas poručuju

OVAN: Ukoliko ste i danas potpuno posvećeni osmišljavanju detalja za novi poslovni poduhvat, pred vama je još jedan profesionalni uspeh za koji ćete biti bogato nagrađeni. Dobru energiju prenosite i u privatni život i sve je na vašoj strani. Nemate zdravstvenih problema.

BIK: Kada su odnosi sa kolegama u pitanju, ne bi trebalo da potežete neke događaje iz prošlosti. Držite se započetih poslova i nema većih problema. Bilo bi dobro da se posvetite porodici koju ste donekle zapostavili zbog poslovnih obaveza. Potreban vam je odmor.

BLIZANCI: Danas pokušajte da prvo završite one poslove koji su vam najvažniji i da polako privedete kraju ovu radnu sedmicu. Osoba do koje vam je stalo pokazuje znake umora, pa bi bilo dobro da osmislite neku zajedničku aktivnost koja će vam omogućiti da se opustite.

RAK: Danas je povoljan dan za donošenje nekih većih odluka u vezi sa finansijama i sklapanjem ugovora. Iskoristite to na najbolji mogući način. Ukoliko ste slobodni, jedno skorašnje poznanstvo bi moglo da krene u vrlo zanimljivom pravcu. Dobrog ste zdravlja.

LAV: Vi ste nenadmašni na polju komunikacije i tehničke organizacije posla i to obeležava vaš današnji radni dan. Trebalo bi da budete veoma zadovoljni konačnim rezultatima. Svojim postupcima pokažite bliskoj osobi koliko vam znači. Zakažite posetu stomatologu.

DEVICA: Dobro raspoloženje i motivacija ne napuštaju vas ni ovog poslednjeg radnog dana, što se, svakako, odražava i na vaše poslovno okruženje. Nekim konkretnim potezima otvoreno pokažite svoje emocije voljenoj osobi. Planirajte zajednički izlazak ili kraće putovanje.

VAGA: Nešto opušteniji pristup obavezama i saradnicima danas je vrlo poželjan. Razmišljate o ulaganju u dodatnu obuku ili školovanje. Niste baš najbolje raspoloženi za objašnjenja i rešavanje problema, ali pokrenite ih barem delimično. Zdravlje je dobro.

ŠKORPIJA: Zadovoljni ste onim što ste uradili ove nedelje i, sve u svemu, očekuju vas dobri rezultati i poboljšanje finansijske situacije. Postoji mogućnost da vam se javi neka stara simpatija, mada vi, po pravilu, ne volite da se bavite prošlošću. Zdravlje je dobro.

STRELAC: Danas vas očekuje nešto opušteniji dan u odnosu na prethodne i uspešno privodite kraju radnu sedmicu. Na privatnom planu, trebalo bi da se posvetite rešavanju nekih porodičnih problema, koje već izvesno vreme odlažete. Vodite računa o imunitetu.

JARAC: Vrlo je moguće da baš danas dobijete neke nove informacije i zeleno svetlo za pokretanje novog projekta, na čemu već izvesno vreme radite. Na emotivnom planu, ovoga puta vi budite osoba koja će napraviti prvi korak da bi se nesporazum izgladio.

VODOLIJA: Motivacija i radni elan vas ni danas ne napuštaju. Bez većih teškoća privodite kraju sve što ste planirali. U privatnom životu, očekuje vas jedan duži razgovor i donošenje nekih važnih odluka. Dobro razmislite i pokušajte da ništa ne radite naprečac.

RIBE: Pred vama je odlična završnica radne nedelje. Vaš profesionalizam i osećaj odgovornosti su na visokom nivou, a to primećuju i vaši saradnici. Na ljubavnom planu, dan je povoljan za šta god poželite. Posvetite se osobi do koje vam je stalo i uživajte.

(Dnevnik)