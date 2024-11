IZABRANA PANČEVKA: Profesorka ETŠ Tatjana Pavela ide na obuku u CERN

Tatjana Pavela, profesorka pančevačke ETŠ „Nikola Tesla“ izabrana je u grupu deset srpskih nastavnika, koji realizuju nastavu fizike u gimnazijama, srednjim stručnim školama i osnovnim školama, da pohađaju obuku iz oblasti elementarnih čestica u CERN-u Švajcarska.

Evropska organizacija za nuklearno istraživanje (European Organization for Nuclear Research), poznatija po svom akronimu CERN je najveći centar za istraživanje elementarnih čestica, osnovan 1954. godine.

Ova evropska organizacija bavi se fundamentalnim istraživanjima (bez izravnih tehnoloških ili komercijalnih ciljeva) na području fizike elementarnih čestica. Ujedno to je najveća naučna laboratorija na svetu, koja ima najsloženije naučne merne instrumente i druge uređaje potrebne za istraživanja. Najvažniji instrumenti su akceleratori i detektori čestica. U akceleratorima se čestice ubrzavaju gotovo do brzine svetlosti i usmeravaju na sudare. Posmatranjem sudara pomoću detektora dobijaju se podaci o međudelovanju čestica. Zanimsljivo je i to da je CERN isto tako mesto rođenja World Wide Web.