PANTRANSPORT: Izmena trase u Pančevu zbog snimanja serije Pasjača

Pantransport obaveštava građane Pančeva da će zbog snimanja TV serije „Pasjača“ deo ulice Vojvode Petra Bojovića biti privremeno zatvoren, te će Pantransport preusmeriti vozila na gradskim i prigradskim linijama koje koriste stajalište „Snežana“ i to:

u ponedeljak 18.11.2024. u periodu od 14 do 2 časa iza ponoći vozila će iz ulice Vojvode Radomira Putnika skretati ulevo u ulicu Žarka Zrenjanina:

Linije 8 Tesla – Starčevo; 14 Kotež 2 – Omoljica; 25 Pančevo AS – B.Brestovac i 27 Pančevo AS – Ivanovo neće koristiti stajalište „Snežana“.

Linijama 4 Centar – Minel i 6 Centar – Strelište – Vojlovica (RNP) takođe neće biti dostupno završno stajalište „Snežana“, pa će početno i završno stajalište biti ono kod „Robne kuće“.

u utorak 19.11.2024. i u sredu 20.11.2024. u periodu od 19:00 do 07:00 narednog dana na snazi će biti ista izmena trase vozila:

Linije 8 Tesla – Starčevo; 14 Kotež 2 – Omoljica; 25 Pančevo AS – B.Brestovac i 27 Pančevo AS – Ivanovo neće koristiti stajalište „Snežana“.

Linijama 4 Centar – Minel i 6 Centar – Strelište – Vojlovica (RNP) takođe neće biti dostupno završno stajalište „Snežana“, pa će početno i završno stajalište biti ono kod „Robne kuće“.