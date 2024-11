Očekuje nas sunčan dan, temperatura do 11 stepeni

Posle jutarnje magle, više sunca nego prethodnog dana. Sa zapada i jugozapada će stizati topliji vazduh. Jutarnja temperatura od -6 do 1 stepen, a najviša dnevna od 7 do 11. U Beogradu ujutru magla, a na rubu grada i mraz do -4 stepena. Dan sunčan, najviša dnevna temperatura 10 stepeni.

Ujutru se očekuje mraz i mestimično magla, koja će se u nizijama i po kotlinama ponegde zadržati i pre podne.

U toku dana pretežno sunčano. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od – 6 stepeni do 1 stepen, najviša dnevna od 7 do 11 stepeni.

Ujutro magla, a na širem području grada i slab mraz. U toku dana pretežno sunčano. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od – 4 stepena do 1 stepen, najviša dnevna od 8 do 10 stepeni.

Prognoza za narednih sedam dana

Prema prognozi za narednih sedam dana, početkom sledeće sedmice slab mraz očekuje se još samo u centralnoj i južnoj Srbiji.

Tokom celog perioda očekuje se promenljivo vreme sa čestim temperaturnim oscilacijama, kao i prolazna naoblačenja sa kišom, na planinama sa snegom.

U utorak i sredu duvaće umeren i jak južni i jugoistočni vetar koji će u sredu na planinama i u košavskom području dostizati i udare olujne jačine. Sreda će biti i najtopliji dan kada se ponegde očekuje i do 18 stepeni.

Moguća glavobolja, razdražljivost i bolovi u kostima Usled očekivanih biometeoroloških prilika poseban oprez se savetuje astmatičarima, cerebrovaskularnim i srčanim bolesnicima. Osetljive osobe mogu osećati pojačane meteoropatske reakcije u vidu glavobolje, razdražljivosti i bolova u kostima i zglobovima. U saobraćaju je neophodna izuzetna opreznost.

(Pančevac/RTS)

