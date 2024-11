DOKTOR STJEPANOVIĆ: Ljudi masovno zakazuju skrining za rano otkrivanje raka pluća

Skrining za rano otkrivanje raka pluća obavlja se na Klinici za pulmologiju KCS, a doktor Mihailo Stjepanović objasnio je ko bi obavezno trebalo da se prijavi, ali i način na koji može to da uradi.

Direktor klinike za pulmologiju Kliničkog centra Srbije (KCS) Mihailo Stjepanović izjavio je za TV Prva da je za skrining za rano otkrivanje raka pluća zainteresovan veliki broj građana i da su termini za novembar već popunjeni.

On je kazao da je skrining namenjen populaciji koja ima najveći rizik za potencijalni razvoj karcinoma pluća, odnosno osobama koje imaju više od 50 godina i onima sa više od 30 godina pušačkog staža.

Pregledi se zakazuju pozivom na broj telefona 066/267-268 svakim radnim danom do 20 časova.“Telefon nam neprestano zvoni i svi koji su rizična grupa biće pregledani u narednih par meseci“, istakao je Stjepanović.

On je skrenuo pažnju i na to ko su rizične grupe: „To su oni koji imaju više od 50 godina života i više od 30 godina pušačkog staža. To je prema studijama najrizičnija grupa“, objašnjava dr Stjepanović.

Pacijenti koji su imali pušački staž od 30 godina, a više ne puše su takođe u riziku.

„Novembar i decembar su popunjeni, telefon neprestano zvoni jer zovu i mlađi. Ovo je program za visoko rizičnu populaciju“, kazao je Stjepanović.

