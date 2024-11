SLAVSKA TRPEZA SVE SKUPLJA: Ne košta samo prase, plaća se i sečenje

U šabačkom kraju raste potražnja prasića ali i cene, pa za pečenje na slavskoj trpezi treba izdvojiti od 100 do 120 evra. Lakši prasići, teški do 20 kilograma sada se prodaju za 450 do 500 dinara, dok za teže prase prodavci na pijacama traže 400 dinara po kilogramu.

– Ne košta samo prase, već i klanje, ređenje, pregled kod veterinara na trihinelozu, pečenje i sečenje. Ima dosta posla, a mora da se plati i radnik koji pomaže. Klanje košta 2.000 dinara, pečenje isto toliko, a sečenje 1.000 dinara, dok dostavu obavljamo besplatno- kaže vlasnik pečenjare iz Šapca u kojoj bez obzira na poskupljenje ima dosta posla.

Hrskava prasetina isečena na kocke, na slavskoj trpezi je, bez obzira na cenu, nezaobilazna. Pojedini domaćini u pečenjarama poručuju i“bajadere od prasetine“ koje ne mogu da se pazare na kilogram pa koštaju kao celo prase sa ražnja. Upresovano pečeno meso bez kostiju, isečeno na šnite pa izgledom podseća na ukusan kolač kao dodatak kupuju domaćini koji slave na veliko.

U šabačkom kraju raste potražnja prasića ali i cene, pa za pečenje na slavskoj trpezi treba izdvojiti od 100 do 120 evra. Lakši prasići, teški do 20 kilograma sada se prodaju za 450 do 500 dinara, dok za teže prase prodavci na pijacama traže 400 dinara po kilogramu.

– Ne košta samo prase, već i klanje, ređenje, pregled kod veterinara na trihinelozu, pečenje i sečenje. Ima dosta posla, a mora da se plati i radnik koji pomaže. Klanje košta 2.000 dinara, pečenje isto toliko, a sečenje 1.000 dinara, dok dostavu obavljamo besplatno- kaže vlasnik pečenjare iz Šapca u kojoj bez obzira na poskupljenje ima dosta posla.

Hrskava prasetina isečena na kocke, na slavskoj trpezi je, bez obzira na cenu, nezaobilazna. Pojedini domaćini u pečenjarama poručuju i“bajadere od prasetine“ koje ne mogu da se pazare na kilogram pa koštaju kao celo prase sa ražnja. Upresovano pečeno meso bez kostiju, isečeno na šnite pa izgledom podseća na ukusan kolač kao dodatak kupuju domaćini koji slave na veliko.

Rekord u skupoći – lokacija na kojoj parking mesto košta čitavih 500.000 evra

-Za slavu se i dalje najviše poručuje klasično pečenje iz furune i to celo prase. Ko slavi u krugu porodice ili sa malo zvanica kupuje pečenje na meru koje košta 1.700 dinara po kilogramu. To je nešto malo skuplje po kilogramu nego kada se poručuje celo prase, ali ljudi ekomonišu i uzimaju koliko im je potrebno jer je ukupan izdatak manji- objasnio je vlasnik pečenjare, piše Telegraf.rs.

(Telegraf.rs)

ZA SLAVU MORA DA IMA: Dvostruko skuplja slavska trpeza