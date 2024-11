EVO GDE ĆE SE SUTRA ZABELITI: U ova tri okruga ekstremniji intenzitet snega i to sa grmljavinom

– U brdsko-planinskim predelima zapadne, jugozapadne i južne Srbije krajem dana i u toku noći ka četvrtku se očekuju snežne padavine pri čemu će doći do formiranja snežnog pokrivača visine od 10 do 15 cm, lokalno i više. Takođe, u nižim predelima centralne, zapadne i južne Srbije očekuje se snežni pokrivač visine oko 5 cm, koji će se formirati za kratak vremenski period, najnovije je upozorenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije (RHMZ) za stura, ali i noć između srede i četvrtka.

Od sutra se u Srbiji očekuje promenljivo vreme sa čestim temperaturnim oscilacijama. Kako javlja RHMZ, pre podne na severu, a u drugom delu dana i u ostalim predelima, kiša će usled naglog pada temperature preći u susnežicu i sneg i to prvo na zapadu i jugozapadu, a zatim i u centralnim, istočnim i južnim predelima.

Meteorolog Ivan Ristić prognozira, međutim, da će sneg prvo pasti sutra uveče oko Beograda i južnije, a onda i u petak popodne u celoj zemlji, a to dokumentuje i mapama sa kretanjem oblaka.

Neki meteorolozi najavljuju da ćemo imati i zimsku grmljavinu, redak fenomen.

– Sutra uveče sneg oko Beograda i južnije, a u petak popodne u celoj zemlji – najavio je Ristić.

U ova tri okruga ekstremniji intenzitet snega, i to sa grmljavinom!

Prema prognozi Hailz-a, domaćeg portala koji se bavi vremenskom prognozom, ekstremniji intenzitet snega u sredu uveče se može očekivati u Zlatiborskom, Raškom i Moravičkom okrugu predveče i uveče, i to uz pojavu grmljavine.

– Sneg slične jačine, krupnih pahulja može biti zabeležen i u Rasinskom, Topličkom, Nišavskom i Jablaničkom okrugu. Zapadni delovi KiM imaće povećane šanse za pljuskove i grmljavinu – dodali su.

RHMZ upozorio na obilnije padavine

Iz RHMZ-a napominju da se sutra lokalno očekuju obilnije padavine, a u brdsko-planinskim predelima doći će i do formiranja snežnog pokrivača visine do 10 cm, lokalno i do 15 cm.

– Duvaće umeren i jak, u košavskom području i na planinama i olujni, južni i jugoistočni vetar, koji će od sredine dana biti u skretanju na umeren i jak, u planinskim predelima i olujni severozapadni – kažu iz RHMZ.

U četvrtak još hladnije, a u petak još više snega!

Već u četvrtak biće osetno hladnije, a ujutru i pre podne na jugu susnežica i sneg. Odmah sutradan, dakle u petak, ponovo se očekuju obilnije padavine.

– Kiša će uz nagli pad temperature preći u susnežicu i sneg, u nižim predelima uz formiranje, a u planinskim krajevima uz povećanje snežnog pokrivača. Duvaće umeren i jak, u košavskom području i na planinama i olujni, južni i jugoistočni vetar, koji će tokom dana biti u skretanju na severozapadni pravac i u slablјenju – ističu dodajući da se u subotu ujutru sneg očekuje i u južnim predelima.

Cela Srbija pod meteoalarmom, upaljen i narandžasti nivo, negde i zbog čak 3 pojave!

Sutra će na teritoriji cele Srbije biti na snazi meteoalarm – u većem delu pod žutim upozorenjem, a u tri okruga pod narandžastim, još jačim alarmom, negde, kao što je KiM i zbog čak tri pojave – snega i leda, pljuska i jakog vetra!

Zbog ovih pojava posebno se savetuje oprez u saobraćaju i transportu. Očekivane biometeorološke prilike izazvaće uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih.

Biometeorološka prognoza za Srbiju za danas

Usled biometeoroloških prilika oprez je neophodan kod osoba sa varirajućim krvnim pritiskom. Od meteoropatskih reakcija moguće su pospanost i promenlјivo raspoloženje.

Biometeorološka prognoza za Srbiju za sutra

Očekivane biometeorološke prilike izazvaće uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih. Naročit oprez se savetuje srčanim bolesnicima i osobama sa respiratornim infekcijama. Nasanica i promenlјivo raspoloženje su mogući kao meteoropatske reakcije. Svim učesnicima u saobraćaju se preporučuje povećana koncentracija.

