KOLAROV DEBITOVAO POBEDOM: Mladi fudbaleri Srbije bolji od Turske

Mlada fudbalska reprezentacija Srbije, selekcija do 21 godine, savladala je Tursku rezultatom 2:1 u prijateljskom meču u Istanbulu.

Na debiju selektora Aleksandra Kolarova strelci za Srbiju bili su Aleksa Cvetković u 45 1. i Vanja Vlahović u 58. minutu, nakon što je prethodno promašio penal. Gol za Tursku postigao je Mustafa Hekimoglu u 54. minutu.

Duel je odigran u Istanbulu, na stadionu „Kočeli“, nakon šest dana intenzivnih priprema u Novom Sadu i Staroj Pazovi.

Vanja Vlahović adds a goal to his earlier assist – missed the penalty but scored the rebound. Some confusion among the Turkish players, but it was of course a clean goal.

The second half has been tough for us, though, under nearly constant pressure.pic.twitter.com/xaT0jUyBgE

— Serbian Football Scout (@SerbFootyScout) November 19, 2024