I OPOVO SPREMNO ZA ZIMU: Nabavljeno dovoljno soli za posipanje puteva, pripremljena i sva mehanizacija

Zimska služba Javnog preduzeća „Mladost“ iz Opova spremno dočekuje predstojeće padavine i hladan period godine. Prema rečima Igora Vujića, nabavljeno je dovoljno soli za posipanje puteva, a spremna je i sva raspoloživa mehanizacija.

Metereolozi najavlju da u novembru već mogu da se očekuju snežne padavine. To će značiti i više posla za putare i redovno čišćenje puteva i bacanje soli. U Javno preduueću Mladost iz Opova, koje je nadležno za čišćenje puteva tokom zimskog perioda u ovoj opštini kažu da su spremni za predostojeću sezonu.

– Mi jesmo spremni, so smo nabavili, vozila su spremna, tako da ako se nešto desi spremni smo, ako bu de snega mi ćemo izaći I raditi naš posao. Mi imamo jedan kamion koji ima raonik I posipač soli ali imamo I dodatna vozila, tragor, bager ako moramo da čistimo parkinge. U slučaju da ima većeg snega ili da duže traje u pomoč nam dolaze I druge firme koje mi angažujemo da nam pomognu

Javno preduzeće Mladost iz Opova nije nadležno za čišćenje svih puteva na teritoriji ove južnobanatske opštine, nagalašava Vujić.

– Mi čistimo one puteve koji su u našoj nadležnosti. Ne čistimo regionalne pute, put Opovo Sefkerin, kao ni put Opovo Baranda. Mi smo nadležni za put id barande do sakula I Idvorske rasrsnice I zaduženi smo za put od Opova do Japanskog cveta I od Sefkerinskog mosta do izlaska na Zrenjninski put. Očistimo I naše ulice gde idu autobusi

U Javnom preduzeću Mladost naglašavaju da će tokom čitave zime pratiti metereološke podatke i da će regovati na vreme, kako bi putevi uvek bili čisti i prohodni za sve vozače.

(Pančevac/RTV Pančevo)

BOJADŽIEVSKI: Spremni dočekujemo zimsku sezonu

OD DANAS OBAVEZNE ZIMSKE GUME: Kazne su i do 20.000 dinara