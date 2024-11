RGZ: Najviše parcela prodato u Južnom Banatu

Prema podacima Republičkog geodetskog zavoda, broj parcela koje su prometovane u prvoj polovini ove godine su u opadanju u odnosu na prethodne dve godine. U Južnobačkom okrugu je srednja vrednost hektara 15.400, a minimalna cena je 2.450, dok je prodato 629 parcela.

Zrenjanin je prvi grad u Vojvodini po broju prodatih parcela poljoprivrednog zemljišta, a Južnobački okrug prednjači po ceni gde je hektar dostigao 41.700 evra.

Kada se posmatraju gradovi, u Staroj Pazovi je iskeširano blizu 40.000 evra za hektar.

U Južnobanatskom okrugu je prodato najviše parcela i to 724, a hektar je bio od 1.200 do 29.750 evra, a srednja vrednost je 10.300. U Sremskom okrugu prometovano je 609 parcela. Srednja vrednost hektara je 14.550, a minimalna 1.450, dok je maksimalna 39.150 evra. U Srednjobanatskom okrugu prodato je 520 parcela, a cene su od 1.250 do 25.150, a srednja vrednost je 10.000 evra. U Severnobačkom i Zapadnobačkom okrugu su cene od 2.000 do 27.550 evra, dok je u Severnobanatskom cena hektara od 1.470 do 20.450 evra.

Najveće srednje vrednosti cena poljoprivrednog zemljišta u prvom polugodištu 2024. godine su na području opština Stara Pazova, Novi Sad, Ruma, Sremska Mitrovica, Sombor, Pančevo, Subotica, Kovin, Šid, Kikinda i tako dalje.

U istom periodu, po rezultatima Republičkog geodetskog zavoda, najskuplji kvadrat poljoprivrednog zemljišta prometovan je u Rumenki po ceni od 50 evra za metar kvadratni za parcelu površine 1.096 m2.

Kada se posmatraju gradovi, Zrenjanin je prvi po broju prodatih parcela 206, a cene hektara su od 1.031 do 19.216. Odmah iza su Sombor, Subotica, Pančevo, a cene su od 2.330 do 27.771 evra za hektar. Na tabeli odmah iza pomenutih gradova, a po broju prodatih parcela nalaze se Sremska Mitrovica, Kovin i Novi Sad. Cena je od 2.027 do 35.842, koliko je hektar dostigao u Novom Sadu. Na spisku ispod su Kikinda, Ruma i Stara Pazova. Ovde je prometovano oko sto parcela, a u Staroj Pazovi je hektar dostigao cenu od 39.968 evra. Minimalna cena u Kikindi je 2.887, u Rumi 5.232, a u staroj Pazovi blizu 9.000 evra.

Region Vojvodine ima najveće učešće u novčanoj sumi prometovanog poljoprivrednog zemljišta sa 69 odsto, kuća 40 odsto i vikendica sa 50 odsto u odnosu na ukupne vrednosti prometovanih nepokretnosti ove vrste na teritoriji Republike Srbije. Prosečna površina u prometu po regionima je: 1,6 hektara na području Vojvodine, 82 ara na području Grada Beograda, 62 ara na području Šumadije i Zapadne Srbije i 57 ari na području Južne i Istočne Srbije.

(Dnevnik/S. Aničić Ilić)

CEO JUŽNI BANAT NA JEDNOM MESTU: Održana 34. Smotra mađarskih kulturno-umetničkih društava