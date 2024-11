KAMATNE STOPE NA STAMBENE KREDITE NEĆE PRELAZITI 5% Ko je zadužen tokom 2025. može da odahne!

Kamatne stope na stambene kredite koje građani već otplaćuju, kao i na one koje će tek zajmiti od banaka, zaključno sa 31. decembrom 2025. godine neće smeti da budu veće od pet odsto, predviđeno je Predlogom zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga. Ovo se odnosi i na fiksne i na promenljive kamatne stope.

Ograničenje kamatnih stopa, predviđeno Predlogom zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, odnosi se stambene kredite, keš i potrošačke zajmove, dozvoljene minuse i kreditne kartice.

Predviđeno je da primena novog propisa krene od 1. jula 2025. godine, ali će se odredbe koje se odnose na ograničavanje kamatnih stopa primenjivati već od 1. januara 2025.

Novi propis donekle je izmenjen u odnosu na nacrt koji je bio u javnoj raspravi.

– Do 31. decembra 2025. godine promenljiva kamatna stopa kod ugovora o stambenom kreditu ne može se primeniti, odnosno fiksna kamatna stopa kod ugovora o stambenom kreditu ne može se ugovoriti u vrednosti većoj od pet odsto – stoji u Predlogu zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga koji je Narodna banka Srbije dostavila Skupštini.

Ovo je jedna od novina u odnosu na prvobitni nacrt ovog zakona.

Naime, ovim predlogom zakona odložena je primena odredbe koja maksimalnu promenljivu stopu kod stambenih kredita definiše kao „prosečnu ponderisanu stopu na postojeće stambene kredite sa promeljivom stopom uvećane za jednu četvrtinu“, i to do 1. januara 2028. godine.

U međuvremenu – kad istekne ograničenje kamatne stope na maksimum pet odsto, dakle od 1. januara 2026. godine pa do 1. januara 2028. godine, maksimalna promenljiva kamatna stopa kod stambenih kredita odgovaraće prosečnoj ponderisanoj stopi uvećanoj za jednu petinu.

Isto će važiti i za fiksnu kamatnu stopu – prosečna ponderisana stopa na te novoodobrene kredite u prethodnom periodu uvećane za jednu petinu.

Podsetimo, najveći broj dužnika, koji sada otplaćuje rate stambenih kredita vezanih za evro, to trenutno čini po stopi od 4,08 odsto, pošto je do kraja godine na snazi posebna mera Narodne banke Srbije (Odluka o privremenim merama) kojom su kamatne stope za najveći broj ovih zajmova ograničene upravo na taj nivo.

Od iduće godine, ako Skupština do tada usvoji novi propis koji je sačinila NBS, kamatne stope za ove dužnike biće ograničene na maksimum pet odsto, i to do kraja 2026. Po prvobitnom nacrtu Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, ovaj „prelazni period“ sa fiksiranim iznosom maksimalne kamatne stope trebalo je da važi samo za stambene zajmove koje dužnici već otplaćuju. Međutim, predlogom koji je dostavljen Skupštini, pet odsto će biti maksimalna granica i za postojeće i za nove korisnike stambenih kredita, zaključno sa 31. decembrom 2025.

Nakon toga, zakonom su predviđenje pomenute „formule“ kojima bi se maksimalne kamatne stope izračunavale dva puta godišnje.

– Bez ovog prelaznog rešenja u odnosu na Odluku o privremenim merama, koja je ograničila kamatne stope na nešto nižem nivou, usledio bi značajan rast kamatnih stopa usled ponovnog vraćanja na primenu ugovorene stope, imajući pritom u vidu da je trenutna vrednost referentne stope euribor oko 2,9 odsto, dok je prosečna marža (bankarska) tri odsto, što u zbiru čini 5,9 odsto. Ocenjeno je da je prelazni rok od godinu dana na prelazak na ugovorenu stopu u ovom trenutku dovoljan jer se očekuje dalji pad stope euribor – obrazloženo je.

U obrazloženju zakona se navodi i da je propisano da se korisnicima postojećih stambenih kredita sa promenljivom stopom dostavi ili učini dostupnim obaveštenje o kamatnoj stopi od pet odsto sa novim planom otplate pre dospeća rate po toj stopi.

Ograničenje efektivne stope za nove ugovore za kreditne kartice i dozvoljene i nedozvoljene minuse primenjivaće se i na postojeće ugovore, „ali kao ograničenje njihove nominalne kamatne stope“.

– Drugim rečima, prema trenutno važećoj referentnoj stopi NBS, kod postojećih kreditnih kartica i dozvoljenog i nedozvoljenog prekoračenja, maksimalna nominalna kamatna stopa iznosiće 17,75 odsto, odnosno 19,75 odsto – stoji u obrazloženju.

Kada je reč o gotovinskim i potrošačkim kreditima, tu će nove maksimalne stope da se obračunavaju već od 1. januara iduće godine.

„Formula“ je ista kao što je bilo predviđeno prvobitnim nacrtom – prosečna stopa uvećana za najviše jednu četvrtinu.

– Promenljiva kamatna stopa kod ugovora o kreditu ne može se primeniti u vrednosti većoj od prosečne ponderisane kamatne stope za postojeće ugovore o kreditu iste vrste, odnosno namene i u istoj valuti (indeksacije) uvećane za 1/4″, stoji u predlogu zakona.

Narodna banka Srbije na svojoj internet prezentaciji objavljuje prosečne ponderisane kamatne stope na stambene kredite 1. juna tekuće godine – na osnovu podataka sa stanjem na dan 31. marta te godine, i 1. decembra tekuće godine – na osnovu podataka sa stanjem na dan 30. septembra te godine, predviđeno je predlogom zakona.

