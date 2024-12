UMESTO PRŠUTE TASIĆI SUŠE ŠARANA: Jovan ostao veran porodičnoj tradiciji, čitavo naselje miriše na dimljenu ribu

Čačak – S obzirom na to da je počeo Božićni post, svi znamo da je pravi hit na posnoj slavskoj trpezi dimljeni šaran, pa smo u Čačku pronašli porodicu Tasić u čijoj se sušari, umesto pršute, rebaraca i slanine suši šaran i još po neke vrste ribe. Jovan Tasić iz Čačka, iako veoma mlad, on je pravi majstor za dimljenje šarana i ostalih vrsta riba, i reklo bi se da zna odličnu recepturu za dimljenje ribe.

– Mislim da je sve u očuvanju trdicije i volji za rad. Prvenstveno, od samog početka potrebno je odabrati kvalitetnu ribu, pa do usoljavanja i procesa dimljenja. Trudimo se da očuvamo onaj stari sistem dimljenja ribe i kvaliteta, u čemu stvarno prednjačimo. Mi ovde pored šarana sušimo filete, dimimo pastrmku, skušu, roladu i lososa. Planiramo da u našu sušaru ubacimo i dubokomorske ribe. Mi sve ovo prišpremamo za naše prijatelje, određene manastire. Imamo neku saradnju sa velikim ribarskim Udruženjem iz Makarske, pa smo uspeli da obezbedimo neke dubokomorske ribe, koje će se naći u ovoj našoj sušari”, rekao je za RINU Jovan koji u svojoj porodičnoj sušari dimi šaran.

Pored same sušare ova porodica uzgaja ruzmarin, čime kako kaže doprinosi kvalitetu, ukusu i mirisu dimljenom šaranu.

– Što se začina tiče, ne koristimo začine, jer se šaran isključivo soli, jer, kao riba, on ne zahteva začinjavanje i isključivo se samo soli. Kada su ostale vrste riba u pitanju, one prolaze kroz proces mariniranja određenim biljkama, svaka nekom posebnom, a ruzmarin je, inače tu, zbog arome koju oslobađa prilikom sušenja, kao i zaštite od insekata prilikom toplote i dima. Vredno je pomena da ruzmarin da on oslobađa specifičan miris i dodatno štiti ribu, a sa hranom treba biti uvek oprezan, pa je naravno i predostrožnost na prvom mestu”, pojasnio je ovaj mladi domaćin.

Ono što je prasetina na mrsnoj, šaran, a posebno sušeni je na posnoj slavskoj trpezi, a kada je u pitanju vremenski period sušenja omiljenog posnog specijaliteta, Jovan kaže da proces dimljenja zahteva adekvatna tri dana sa dovoljnim mrazem i vatrom.

– Potrebno je da se šaran sasvim osuši, ne da prođe kroz prodimljenu fazu. Što se tiče sušenja, najbrže se suše fileti, jer oni zahtevaju malo više fizičkog rada u pripremi, ali što se tiče trpeze, najbrže se suše, najjednostavniji su za primenu, pa se njima najviše i pribegava. Šaran je, inače kod nas standardno u Srbiji i najveći i najčešći izbor kod našeg naroda, i može se reći da je hit na posnoj slavskoj tršpezi”, zaključio je Jovan.

Inače, svaka riba je zdrava kao namirnica, što svakako uvek treba imati na umu. U našem narodu se obično kaže da ono što je praseće pečenje na mrsnoj, šaran je na posnoj trpezi, te da je oduvek bio popularan, pa se smatra svojevrsnim delikatesom, psoebno u dane posta.

(Pančevac/RINA)

