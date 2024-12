VELIKO FINALE HOYKINIH SEMINARA: Otvorena nova sezona kreativnih fotografija u Zagrebu

Izložba umetničkih radova polaznika Fotosofije, besplatnog seminara za naprednu fotografiju pod vođstvom umetničkog direktora, fotografa Damira Hoyke, otvorena je u Arheološkom muzeju u Zagrebu. Publici se predstavilo petnaest seminarista 19. generacije, svaki s mini serijom od tri rada snimljena na temu Art.

– U ovih gotovo dve decenije sarađivali smo s vodećim hrvatskim firmama iz različitih privrednih grana. Veseli me što se svaka nova generacija seminarista s jednakim žarom posvećuje produkciji fotografija, bez obzira bile one umetničke poput ovih na izložbi, reklamne, modne ili portretne fotke, rekao je Hoyka čiji je seminar koncipiran tako da učesnici tokom nedelju dana intenzivnog rada osete s kojim se sve izazovima profesionalni fotografi susreću u stvarnim situacijama. Njihove fotografije poznatih objavljuju se u medijima koji prate celebrity scenu, modne u modnim medijima, a fotografije snimljene na temu Art izlažu se u muzeju.

I ove godine kreativna energija Fotosofije privukla je talente iz raznih država regiona, a ne samo Hrvatske. Na kraju svečanosti, Hoyka je dodelio medalju Lidiji Novković, polaznici seminara čiju su umetničku seriju ostali seminaristi ocenili kao najbolju.

– Nagrada me jako obradovala i svaki dan će me iznova podsećati na iskustvo koje sam doživela na Fotosofiji. Među ostalim, da je za dobru fotografiju bitan tim, organizovanosti tačnost, uz naravno kreativnu ideju i profesionalnu izvedbu. Sa seminara nosim veliki broj poznanstava, ali i novog praktičnog znanja. S fotografisanjem, naravno, nastavljam dalje i veselim se nadolazećoj godini i novim foto projektima. Velika mi je želja da oprganizujem svoju izložbu”, rekla je Lidija Novković koja na sledećim Fotosofijama želi da učestvuje, ali kao mentor.

Zahvaljujući pokroviteljima, Hoykin seminar besplatan je od prve sezone, a jedan od partnera ove godine bila je farmaceutska firma Belupo.

– Fotosofia je prepoznata kao mesto gde se susreću iskustvo i neuokvirena stvaralačka strast. Upravo to je nešto što pokreće i Belupovu poslovnu filozofiju. Fotografije nastale kroz Fotosofiju su korišćene na raznim stručnim skupovima koji okupljaju lekare i farmaceute kako bi na pomalo drugačiji način prikazali emocije koje se kriju iza svakodnevnog posla koji svi zajedno obavljamo. Spoj industrije i umetnosti je prisutan oduvek i to nije novost za Belupo. Siguran sam da ćemo i dalje podržavati umetnički izraz u svakom obliku kako bismo i kroz taj vid ljudskog postojanja pokazali bliskost sa svakim čovekom, posebno u trenucima kada mu je to najpotrebnije, rekao je Marko Đerek, član uprave Belupa.

Ulaz na izložbu u Arheološkom muzeju Zagreb, otvorenu do 6. decembra 2024, je slobodan, a informacije o načinu prijava na sledeći seminar planiran za jun 2025. zainteresirani će moći pratiti na Instagram profilu Fotosofiahoyka.

(Pančevac)

FOTOSOFIA 19: Potraga za modnim blagom Damira Hoyke

OTVORENA JUBILARNA 18. IZLOŽBA FOTOSOFIJA Damir Hojka dočekao učenike iz celog regiona