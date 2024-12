PU PANČEVO: Podrška – invaliditet nas ne određuje

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, koji se obeležava 3. decembra, bio je povod da se u prostorijama Policijske uprave Pančevo susretnu članovi 13 udruženja koja okupljaju osobe s invaliditetom sa predstavnicima Centra za socijalni rad „Solidarnost”, Zavoda za javno zdravlje Pančevo i policije. Tribina je organizovana kako bi se kroz diskusiju identifikovali bezbednosni problemi i rizici i pronašla rešenja za njihovo prevazilaženje.

Baš kako je zamenik načelnika Odeljenja policije Goran Planojević na početku na neki način i zatražio, osobe sa invaliditetom imale su brojna pitanja u vezi sa svakodnevnevicom, a koja su najčešće bila vezana za administrativnu problematiku. Iako je sve vreme provejavala misao da treba podići svest svih sugrađanki i sugrađana o suživotu s osobama s invaliditetom, učesnici u razgovoru su zaključili da im većina Pančevki i Pančevaca pomaže kad god se za to ukaže potreba.

Doktorka Dragana Antonijević Đorđević iz Zavoda za javno zdravlje Pančevo je najpre zahvalila PU Pančevo na pozivu, a onda je govorila o inkluzivnoj i održivoj budućnosti. Ona se kao lekar osvrnula na to šta je zapravo invalidnost. Kazala je:

– Invalidnost predstavlja urođeni ili stečeni deficit, koji u određenoj meri osobama otežava izvođenje svakodnevnih aktivnosti, a u nekim slučajevima čak i narušava ispunjavanje osnovnih životnih potreba. Uzroci urođene invalidnosti mogu biti genetskog porekla, a može nastati i kao posledica uzimanja lekova bez lekarske preporuke i konzumiranja alkohola i droga tokom trudnoće. Nažalost, osobe rođene s deficitom od detinjstva prati to da se osećaju potcenjeno i manje vredno, pa uvek imaju želju da dokažu da su jednaki s ostalima, a nekad ta želja dovede do toga da postanu bolji od većine.

Stečena invalidnost je ona do koje se došlo sticajem okolnosti, pa osobe s invaliditetom takve postaju zbog raznih nesreća, najviše saobraćajnih, kao i ratova, vremenskih nepogoda…

– Uzročnici su i hronične bolesti, za koje smo sami donekle krivi. Naš stil života određuje mnogo toga. Stres je okidač mnogih bolesti, baš kao što su to i konzumiranje droga i alkohola i pušenje. Ne smemo zaboraviti ni na fizičku neaktivnost i način ishrane. Recimo, stečeni dijabetes nastaje pošto smo se nekorektno ponašali prema sebi, ali ako nam se već desio moramo da ga kontrolišemo jer se dešava da dovodi do gangrene i amputacije organa, pa čak i do slepila. Maligne bolesti su, nažalost, sada zastupljene kod svih generacija, to nisu samo bolesti starih osoba. Kod hipertenzije nije dovoljno samo piti prepisane lekove, već se mora promeniti ishrana i izbaciti upotreba svega što može dodatno podići pritisak zato što to često dovodi do šloga i invalidnosti – rekla je dr Dragana Antonijević Đorđević.

Pomoćnik komandira u Policijskoj ispostavi Pančevo Vladan Mulić je govorio o bezbednosnim preporukama, problemima i rizicima i naglasio je da su svi jednaki pred zakonom.

