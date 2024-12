VUČEVIĆ OTKRIO VAŽAN DATUM: Evo kada će biti urađena rekonstrukcija Vlade

Predsednik Vlade Srbije Miloš Vučević izjavio je danas da je 10. decembar rok do kojeg mora da Skupštini Srbije uputi imena novih ministara umesto dva ministra koja su podnela ostavke.

– U nedelju i ponedeljak ćemo imati konsultacije i parlamentu ću predložiti nova imena ministara građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i unutrašnje i spoljne trgovine – rekao je on za Jutarni dnevnik RTS-a.

Odgovarajući na pitanje kada će biti urađena rekonstrukcija Vlade Srbije, rekao je da je realno da se to desi na proleće.

Predsednik Vlade izjavio je i da se celokupna dokumentacija u vezi sa istragom tragedije na Železničkoj stanici u Novom Sadu nalazi u rukama tužilaštva, odnosno suda, i da je na njima da o tome obaveštavaju javnost.

Premijer je, govoreći o tome šta se sada dešava oko istrage i koliko je država uključena u postupak utvrđivanja odgovornosti, za Jutarnji dnevnik RTS-a rekao da to nije pitanje za izvršnu, već sudsku vlast. „Postupak se nalazi u rukama tužilašta, odnosno suda.

Na njima je da obaveste javnost i mislim da bi trebalo da budu komunikativniji jer se ne radi o svakidašnjem slučaju, nego o slučaju koje uznemirava javnost i građani očekuju da budu obavešteni šta se radi“, naglasio je on. Dodao je da se nada da je tužilaštvo dobro pripremilo predmet i da će dobro pripremiti optužnicu u odnosu na one za koje utvrde da postoji osnovana sumnja da su odgovorni za to delo.

Osvrnuo se i na proteste, na kojima učestvuju i studenti i učenici i između ostalog se traži otvaranje ugovora o rekonstrukciji Železničke stanice u Novom Sadu.

Ponovio je da je sva dokumentacija u tužilaštvu i naveo da Vlada Srbije ne može da pokazuje dokumente koji mogu da ugroze istragu.

– Bilo bi u redu da se pravni laici ne igraju paralelnih istražnih postupaka i da se ne sprovodi medijski krivični postupak. Bilo bi to dosta lekovito za sve nas, pre svega za porodice poginulih, da tužilaštvo može da pripremi predmet za sud, a ne da svako misli da treba da vodi istragu i da tumači ugovore ili ne znam kakve dokumente – rekao je Vučević.

Ocenio je da učešće đaka na protestima predstavlja zloupotrebu maloletne dece i da svaki roditelj mora da bude uznemiren zbog toga.

– To što oni rade nije odavanje pošte. To je politički performans koji se ponavlja iz nedelje u nedelju, sa ciljem da se blokiraju institucije dok se ne ispune zahtevi. A ti zahtevi su politički. Smena vlade, premijera, gradonačelnika i, na kraju, kao ključni zahtev jeste smena predsednika Republike – zaključio je on.

(Pančevac)

