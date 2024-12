OVO JE NAJZDRAVIJA STARINSKA OBLOGA U SRBIJI: Travar Mirko otkriva koliko su zdrave guščija i mast od jazavca

Čačak – Hladno vreme sa sobom nosi i punu paletu virusa, kojima su najpodložnji deca i stari. Naravno, medicinska pomoć je neprikosnovana ali ima mnogo dobrih načina da uz pomoć prirodnih preparata osnažite vaš organizam. Najpoznatiji travar u Zapadnoj Srbiji Mirko Milinković kaže da nema planine u ovom delu zemlje na kojoj nije uz frulu sakupljao lekovito bilje. Pored toga ovaj čuveni travar prenosi i recepture starih baka kada su u pitanju melemi i masti.

– Mnoge masti su dobre, kako svinjska, tako i ostale, kao što su guščija, zečija i od jazavca, a kada ja pravim melem koristim salo od jazavca, salo od zeca, salo od ovaca, od koza… Zašto? Zato što je to mast koja greje, kada krenu virusi, potrebno je koristiti mast. Potrebno je uzeti težanu krpu i njom je premazati, potom priviti na grudi i leđa. Tada, automatski dolazi do grejanja i sazrevanja kašlja”, rekao je za RINU Mirko.

On ističe da je time njegova majka privijala deci koja imaju prehladu u selu.

– Tako se ranije radilo, deca su pešačila kilometrima peške do škole, i po 12 kilometara po snegu, deca ozebu, budu mokrih nogu, majka i baba su to znale i većina žena u selima. Ljudi su koristili ove meleme. Inače svinjska mast se prepere u devet voda i doda se druga kombinacija, kao što je salo od zeca, od jazavca, potom, može i loj od koza i govedi. Tako ja pravim taj melem da dođe do opuštanja”, kaže Mirko.

Mast od jazavca, kaže ovaj čovek iz naroda može da se koristi kada neko ima problem sa reumom.

– I guščija mast je, takođe, vrlo poznata u narodu i ima lekovitu moć i ona pomaže da prođe i sazri virus koji se uselio u naš organizam. S obzirom na to da ja poznajem trave, recimo dobar je za viruse i koren omana koji je korisna biljka koja pomaže kod virusa, kod pušača, tu su. Mogu da kažem da je 15 000 ljudi ostavilo cigarete zahvaljujući lekovitim travama”, rekao je Mirko.

(Pančevac/RINA)

