PODIGNUTA OPTUŽNICA PROTIV BALIJAGIĆA: Odluka o izručenju u Crnu Goru se još čeka

Užice – Protiv Alije Balijagića, koji se u Crnoj Gori sumnjiči za dvostruko ubistvo, Više tužilaštvo u Užicu podiglo je optužnicu zbog krivičnih dela koje je počinio na teritoriji Republike Srbije.

– Protiv Balijagića podignuta je optužnica za dva krivična delo i to krivično delo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, i za krivično delo teška krađa. On je uhapšen u selu Goleša kod Priboja. Kod njega su tada pronađene dve puške i municija, za koje se sumnjiči da ih je ukrao u kući koja se nalazi nedaleko od mesta hapšenja. Kasnije je pronađena i treća puška u kući odakle je ukrao one dve puške, a za koju je u istrazi izjavio da je doneo iz Crne Gore. Inače, u istrazi u Užicu priznao je sve što mu se stavlja na teret, potvrdio je za RINU Pavle Markićević,

Viši javni tužilac u Užicu. Alija Balijagić se sumnjiči da je 25. oktobra 2024. godine u mestu Sokolac kod Bijelog Polja u Crnoj Gori ubio brata i sestru Jovana i Milenku Madžgalj.

Crna Gora je tražila njegovo izručenje, ali sud u Užicu još nije doneo rešenje o izručenju. Kako kažu iz toga suda, verovatno će Balijagiću prvo suditi za dela koja je počinio u Srbiji, a da će potom da bude izvršeno izručenje Crnoj Gori.

(Pančevac/RINA)

