VAŽNA AKCIJA: Policija će od ponedeljka sprovodi kontrolu vozača

Posebna akcija saobraćajne policije počinje u ponedeljak i trajaće do 22. decembra, a policija će kontrolisati da li su vozači pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci.

Ova akcija se sprovodi u 31 evropskoj državi koje su članice organizacije „Roadpol“, koja predstavlja evropsku mrežu saobraćajnih policija. S obzirom na to da je vreme proslava i slava, veća ja gužva u saobraćaju u ovo doba godine i vrši se sankcionisanje i otkrivanje prekršaja u vezi sa vožnjom pod dejstvom alkohola, ali i psihoaktivnih supstanci.

Aleksandar Radenkovićem iz Uprave saobraćajne policije rekao je za Euronews Srbija da je u pitanju vrlo važna akcija i da će biti sprovodena na teritoriji čitave države.

„Mi očekujemo i ovog puta, uz veliku podršku medija, što i jeste slučaj, da ćemo imati pozitivne rezultate na kraju ove akcije. Mi ćemo rezultate akcije svakako, pre svega, računati u odnosu na to kakvo je stanje bezbednosti saobraćaja tokom narednih sedam dana. Pored toga, naravno, i koliko smo onih najneodgovornijih isključili iz saobraćaja zbog vožnje pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci“, kazao je Radenković.

On zatim navodi da je vožnja pod desjtvom alkohola i dalje jedan od najvećih problema u Srbiji, kao i širom sveta. Uz prekoračenje brzine i nekorišćenje pojasa to su tri glavne „ubice“ na putevima, mada naš sagovornik navodi da je situacija bolja nego što je to bio slučaj pre pet ili deset godina.

„Ali, evo, izneli smo pre neki dan u saopštenju podatak koji ću danas ponoviti, to je da su u 11 meseci ove godine vozači pod dejstvom alkohola izazvali 66 saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima i više od 1.600 sa povređenim. Kako bismo možda ilustrovali bolje taj podatak, svaka sedma saobraćajna nezgoda sa poginulim ili povređenim licima je uzrokovana od strane vozača koji voze pod dejstvom alkohola. Dakle, to jeste veliki problem, i zbog toga će naša obaveza imperativ u ovom periodu, kada mnogi slave, sledi prednovogodišnja euforija, biti da se potrudimo da iz saobraćaja isključimo što veći broj onih koji čine prekršaj“, kazao je Radenković.

On ističe da druge psihoaktivne supstance u manjem obimu izazivaju nezgode, ali da se broj tih prekršaja povećava i uglavnom ga čine mladi vozači. Tim povodom Radenković je apelovao na njih da ne koriste psihoaktivne supstance, a posebno da ne sedaju za volan posle toga.

Naš sagovornik navodi da su ovakve akcije od izuzetne važnosti, pogotovo za vreme praznika, kao i da se tokom godine sprovede oko 10 „Roadpol“ akcija.

„Dve su posvećene alkoholu i psihoaktivnim supstancama i ono što ove akcije karakteriše jeste, ponoviću još jednom, velika podrška medija i tokom čitave ove nedelje pričamo o tome, nadam se i tokom sledeće nedelje. Pogotovo se nadam da ćemo moći da sumiramo rezultate nakon same akcije, i to je jako važno. Apel svima ukoliko proslavljaju uz konzumiranje alkohola, da nikako ne sedaju za volan nakon toga, i da ne dozvole da jedna pogrešna odluka, svakako da sednu za volan nakon što su pili, promeni i njihov život i živote njihove porodice, naravno i živote drugog učesnika u saobraćaju“, upozorio je Radenković vozače na kraju.

(EuronewsSrbija)

