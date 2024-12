U NOVU GODINU ULAZIMO SA SNEGOM: Evo kakvo vreme nas očekuje do kraja meseca

Do kraja radne nedelje očekuje nas pretežno stabilno vreme uz suve dane. Međutim, u petak se očekuje drastičan preokret uz dolazak hladnog fronta sa severa, koji će doneti pravo zimsko vreme sa oštrim zahlađenjem i mogućim snežnim padavinama, najavljuju naši meteorolozi.

Prema dugoročnoj vremenskoj prognozi Marka Čubrila početkom nedelje imaćemo oblačno vreme sa povremenim padavinama i snegom i u nižim predelima.

– Danas i sutra očekuje nas oblačno vreme sa povremenim padavinama i to na severu i istoku regiona. Duvaće umeren zapadni vetar, a snega će biti na visinama preko 800 metara. Snežna granica može da se spusti i na oko 500 metara nadmorske visine, ali neće biti zadržavanja snežnog pokrivača – najavljuje Marko Čubrilo.

Dnevni maksimum početkom nedelje kretaće se od +1 do +9 stepeni Celzijusa.

Do petka toplo vreme, a onda veliko pogoršanje i sneg

Sve do kraja radne nedelje imaćemo pretežno stabilno vreme, međutim, u petak nas čeka pravi preokret, koji će Srbiji doneti ne samo kalendarsku zimu, već i prave zimske vremenske prilike.

– Od utorka do petka na vreme kod nas uticaće polje anticiklona preko kojeg će sa jugozapada strujati relativno topao vazduh, te se tih dana očekuje uglavnom suvo i pretežno sunčano uz temperature iznad proseka i one bi se uglavnom kretale od +6 do +14 stepeni Celzijusa. Vetar će biti uglavnom slab, dok se ujutro ponegde očekuje pojava slabog mraza i magle – prognozira Čubrilo.

Međutim, u petak nam stiže novo naoblačenje, koje će doneti zahlađenje sa kišom u nižim predelima i snegom u planinskim predelima. Duvaće severozapadni vetar, a dnevni maksimumi kretaće se od +2 do +8 stepeni Celzijusa.

Za vikend još jače pogoršanje vremena

Čubrilo najavljuje da nas tokom predstojećeg vikenda očekuje ponovno pogoršanje vremena i dodatno zahlađenje.

– Tokom vikenda nas očekuje promenljivo oblačno i sveže vreme uz slabu kišu i sneg na planinama. Posle 22. decembra sledi novo pogoršanje vremena i zahlađenje – najavljuje Čubrilo.

Tačan datum kada nam stiže sneg

Meteorolog Ivan Ristić prognozira da nam prava zima stiže narednih dana.

Modeli udruženim snagama najavljuju pravu zimu. Visinski ciklon u kome će kružiti hladan arktički vazduh sa puno snežnih padavina zahvatiće posebno predele južnije od Save i Dunava – najavljuje Ristić.

Prema njegovoj vremenskoj prognozi, prodor hladnog vazduha sa severozapada kreće od petka 20. decembra i doneće padavine na granici kiše i snega. Snežni pokrivač, prema Ristiću, očekuje nas u noći između 23. i 24. decembra.

Nova godina pod snegom?

– Pravo zimsko vreme imaćemo u subotu 21. decembra. Hladan arktički front usloviće jače zahlađenje i sneg, nakon čega dolazi do formiranja visinskog ciklona i kruženja hladnog arktičkog vazduha iznad nas, ali i snežnih oblaka. Temperatura na 1.500 metara nadmorske visine kretaće se od -12 do -15 stepeni Celzijusovih – prognozira Ristić.

Meteorolog ima i lepe vesti za sve koji vole sneg.

– Hladno vreme sa snegom očekuje nas i krajem meseca, tačnije oko 28. i 29. decembra, tako da ćemo u Novu godinu najverovatnije ući sa snežnim pokrivačem i znatno hladnijim vremenom – najavljuje meteorolog Ivan Ristić.

