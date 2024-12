ED PANČEVO: Isključenja struje za ponedeljak, 23. decembar

Zbog planiranih radova na električnoj mreži, u ponedeljak, 23. decembra, bez struje će biti potrošači u Kačarevu, Pančevu i Beloj Crkvi.

Pančevo

10:30 – 12:30 – Bokokotorska i Primorska.

Kačarevo

08:00 – 09:00 – Narodnog fronta, od JNA do Maršala Tita.

09:30 – 11:30 – 4. oktobra, od Prvomajske do Ratka Pavovića, Omladinska, od Prvomajske do br. 75, Maršala Tita, od 4. oktobra do Omladinske, Vojvođanska, od 4. oktobra do Srbijanske.

12:00 – 14:00 – Maršala Tita, parna strana, od 4. oktobra do Srbijanske, Ratka Pavlovića, od 4. oktobra do Narodnog fronta, Fiskulturna, od Omladinske do Narodnog fronta, Srbijanska, od Maršala Tita do Ratka Pavlovića, 4. oktobra, od Ratka Pavlovića do Fiskulturne.

Bela Crkva

08:00 – 09:00 – Proleterska parna, od Jovana Popovića do 1. oktobra.

09:30 – 10:30 – Dositejeva, od 1. oktobra do Save Munćana.

11:00 – 13:30 – 1. oktobra, neparna strana, od Partizanske do Dejana Branka, Dejana Branka, od 1. oktobra do Save Munćana, Save Munćana, od Partizanske do Dejana Branka.

11:00 – 13:30 – 1. oktobra, neparna strana, od Dejana Brankova do Vuka Karadžića.