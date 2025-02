ED PANČEVO: Isključenja struje za četvrtak, 27. februar

Zbog planiranih radova na električnoj mreži u četvrtak, 27. februara, bez struje će biti potrošači u Pančevu, Opovu i Vršcu.

Pančevo

09:00 – 09:30 – P. Čarnojevića; B. Radičevića od P. Čarnojevića do S. Miletića, M. Pijade od B. Radičevića do D. Tucovića.

11:00 – 11:30 – Svetozara Miletića od Ružine do Radničke.

12:30 – 13:00 – Ritska, D. Tucovića od T. Rajića do Knićaninove, T. Rajića od D.Tucovića do Karađorđeve, Karađorđeva od T. Rajića do Knićaninove, D. Tucovića od T. Rajića do J. Maksina.

Opovo

10:30 – 13:30 – Drugo i Treće novo naselje, Kratka, B. Nušića, Slatinska od Ž. Zrenjanina do M. Gorkog, Ž. Zrenjanina, B. Kidriča od Šumske do kraja ka Sefkerinu, L. Ribara od B. Jedinstva ka Sefkerinu, M. Gorkog od Šumske do Slatinske, B. Radičevića od 2. oktobra do Ž. Zrenjanina, Šumska od M. Gorkog do Tamiške, Ribarska od B. Kidriča do L. Ribara, Tamiška od B. Radičevića do Šumske.

Vršac

08:00 – 14:00 – Zelengorska, Trg Andrije Lukića, Zmaj Jovina od Filipa Višnjića do Žive Jovanovića, Bregalnička od Filipa Višnjića do Žive Jovanovića, Filipa Višnjića 1-15, 2-6, Pop Marinkova 1-27, 2-30.

(Pančevac)