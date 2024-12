ED PANČEVO: Isključenja struje za subotu, 21. decembar

Zbog planiranih radova na električnoj mreži, u subotu, 21. decembra, bez struje će biti potrošači u Vršcu i Plandištu.

Vršac

09:00 – 13:00 – Naseljena mesta: Vršački Ritovi, Vatin, Pavliš: kompletan ulaz u selo iz pravca Vršca, naselje Beluca i ulice: Žarka Zrenjanina od početka do brojeva 24 i 29A, Strahnje Stefanovića od početka do brojeva 40 i 55, Prvomajska od početka do brojeva 42 i 35, Partizanska od početka do brojeva 50 i 21, Vojvođanska do broja 6, Kosovska.

Plandište

09:00 – 13:00 – Naseljena mesta: Laudonovac, Margita.

(Pančevac)