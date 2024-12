SNOW SHOW U ALIBUNARU: Najmlađi meštani učestvovali u takmičenju talenata i uživali u dečjoj predstavi

U Alibunaru je održana dečja novogodišnja manifestacija „Snow show“ u organizaciji Turističke organizacije, Centra za kulturu i Opštine Alibunar. Najmlađi su imali priliku da učestvuju u takmičenju talenata i uživaju u dečijoj predstavi i druženju sa animatorima.

Turistička organizacija, Centar za kulturu i Opština Alibunar svojski su se potrudili da najmlađim sugrađanima ulepšaju predstojeće praznike. Za mališane je u sali Doma kulture u Alibunaru organizovan spektakularni „Snow show“, a veče puno zimskih čarolija otpočelo je čuvenim takmičenjem „Pokaži šta znaš“. Pevanje, recitovanje, ples i gluma neke su od veština kojima su se pohvalili mladi talenti, na oduševljenje mnogobrojne publike.

Organizatori su se pobrinuli da Dom kulture bude u raskošnom prazničnom ruhu, a obezbedili su i sjajne nagrade za najuspešnije male takmičare.

Ovde smo podelili decu na dve kategorije, do devet godina, i od 9 do 14 godina. Do 9 godina tu su društvene igre i sportski vaučer, a do 14 godina trotinet i druge društvene igre.

Zaista jedna lepa praznična euforija, i ljudi se posebno tome raduju u decembru, sve zaista lepo izgleda, kako plato ispred Doma kulture, tako i sam Dom kulture, i ceo Alibunar je okićen, zaista jedna praznična atmosfera koja vlada.

(Pančevac/RTV Pančevo)

