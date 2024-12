PUCNJAVA U VISKONSINU: Devojčica (15) u hrišćanskoj školi ubila jednog učenika i nastavnika, više njih ranila

Danas popodne u jednoj privatnoj hrišćanskoj školi u gradu Medisonu u Viskonsinu došlo je do pucnjave u kojoj je Natali Samanta Rupnov (15) ubila učenika, nastavnika i onda sebe.

Nakon krvoprolića u školi, specijalci SWAT upali su u njen porodični dom i pretresli ga, a nadležni su pričali sa njenim ocem, za kog kažu da sarađuje.

Na društvenim mrežama kruži navodno njen manifest, ali policija još uvek nije potvrdila validnost dokumenta.

Dvoje ljudi se trenutno bori za život u bolnici nakon napada.

Natali, koja je umrla na putu do bolnice nakon što je pucala u sebe, otvorila je vatru u sali škole pred zaprepašćenim studentima.

BREAKING: At least 5 people shot at Abundant Life Christian School in Madison, Wisconsin – local media pic.twitter.com/lgPnWWQnxP

— BNO News (@BNONews) December 16, 2024