SPASIMO NOVOGODIŠNJU JELKU: Kupimo je sa busenom na Zelenoj pijaci

JKP „Zelenilo“ akciju „Spasimo jelku sa busenom“ tradicionalno sprovodi u periodu novogodišnjih i božićnih praznika.

Prodaja počinje 20. decembra i traje do 31. decembra, do kada će zainteresovani moći da kupe jelke sa busenom na štandu JKP „Zelenilo“ na Zelenoj pijaci.

Prodaja će se vršiti svim danima, sa tim da će radnim danima radno vreme biti od 8 do 15, subotom do 14, a nedeljom do 13 časova.

Cene jelki zavise od njihove veličine, a JKP „Zelenilo“ ove godine u ponudi ima dve kategorije jelki:

– Jelke od 1 do 1.5m 2000 dinara

– Jelke od 1.5 do 2m 3000 dinara

JKP „Zelenilo“, ovom akcijom, motiviše i podseća Pančevce da kupovinom jelke sa busenom, a kasnije i vraćanjem jelke prirodi, pazimo i čuvamo našu životnu sredinu.

(Pančevac)

