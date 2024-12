TOŠE PROESKI NA VELIKOM EKRANU: Snima se film o tragično nastradalom pevaču

U Severnoj Makedoniji će uskoro početi da se snima film o tragično stradalom pevaču Tošetu Proeskom.

Ideja je potekla iz MRTV-a i koprodukcija iz Makedonije i Balkana, ali je inspiraciju i inicijativu dao predsednik Vlade Hristijan Mickoski. Inicijativa je realizovana u saradnji Ministarstvom kulture i Ministarstvom finansija, ističe Ministar za digitalnu transformaciju Severne Makedonije Stefan Andonovski.

Kako je on istakao sredstva su obezbeđena po ekspresnom i brzom postupku.

On je u jutarnjem programu na MTV-u najavio da će biti izdvojeno 1.473.475 evra za snimanje filma o slavnom makedonskom pevaču koji je stradao u saobraćajnoj nesreći 2007. godine. Ovo će biti jedan od najznačajnijih projekata koji će obeležiti život najveće savremene makedonske zvezde, rekao je on, prenosi kurir.mk.

– Snimaće se igrani, dokumentarni i TV serijal posvećen našem Tošetu Proeskom. Nosilac projekta je Makedonska radio-televizija u koprodukciji će biti uključeno nekoliko nacionalnih televizija sa Balkana, a finansijska sredstva će obezbediti budžet Makedonije preko Ministarstva za digitalnu transformaciju – potvrdio je on.

Projekat će kako je on naveo biti sufinansiran sa 1.473.475 evra u koprodukcijskom formatu i to će biti nešto čime će se ponositi u naredne dve godine. Prvo zbog, kako je naveo pripreme, snimanja, ali kao iskustva za sve.

Film će sigurno da obeleži i ostavi trag za buduće generacije, slavljenje najveće makedonske muzičke ikone – anđela čuvara makedonskog naroda, navodi Kurir.

dnevnik.rs

Nikad ni prstom neće da mrdnu: Ovo su najveće lenštine horoskopa