Vučić: Otići ću kada sam procenim

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da će se povući iz politike kada sam bude procenio da je trenutak za to, a ne, kako je rekao, u trenutku kada je zemlja pritisnuta, jer ne želi da ostavi narod i državu na cedilu.

„Što se tiče mog odlaska, otići ću kada procenim – da li će to biti za mesec, dva, tri ili godinu – biće moj izbor, ali ne u trenutku kada je zemlja pritisnuta na ovako brutalan način kao što je sada. I ne zbog toga što ću od nekoga da se sklanjam ili bežim. I ne zbog toga što sam se bilo koga uplašio“, rekao je Vučić gostujući na TV Hepi.

Poručio je da nikada neće ostaviti zemlju i narod na cedilu.

„Ja nemam gde da odem. Ja nemam nigde ni nekretnine, ni bankovne račune kao što ih oni imaju, koji bi da me teraju iz ove zemlje. Za razliku od njih koji su zemlju uništili, a svoje džepove napunili i obogatili se, ja nemam nigde ni novac, niti kuće, niti vile, niti me interesuje da bilo gde idem. Ceo život biću u Srbiji. Srbija je moja sudbina, Srbija je moj život“, rekao je Vučić.

Prema njegovim rečima, u Srbiji se danas najbolje živi u istoriji zemlje.

„Niko ne može da kaže da to nije tako. Samo što je u Srbiji postalo normalno, da imate stabilan kurs dinara 12 godina. Ja razumem decu koja imaju 16, 17 godina da oni ne znaju. Oni misle da je to normalno. Oni ne znaju da je to prvi i jedini put u srpskoj istoriji da se događa. Oni ne znaju šta je bilo ranije“, rekao je Vučić.

Govoreći o standardu, podsetio je da je neto plata 2012. godine za lekara specijalistu bila 597 evra, a danas je 1.371 evra, dok su plate medicinskim setrama, kako je naveo, sa 287 evra podignute na 740 evra.

Dodao je da nije zadovoljan nivoom povećanja plata prosvetnim radnicima.

„Sa razrednim starešinstvom, 2012. je (plata) bila 407 evra. Sa ovim povećanjima od 11 odsto, biće 879 evra. Vidite da je tu manja proporcija rasta, jer smo češće, zbog kovida, zbog svega drugog, povećavali lekarima, posebno medicinskim sestrama“, rekao je Vučić.

Podsetio je da sledi povećanje minimalca od 13,7 odsto, povećanje penzija od 10,9, povećanje zarada od 8 odsto za javni sektor, uključujući 11 odsto za prosvetu, za nastavno i vanastavno osoblje.