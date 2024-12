Snimak hapšenja teroriste iz Nemačke! Džipom uleteo u masu, najmanje dvoje mrtvih i 60 povređenih

U Magdeburgu u Nemačkoj je večeras muškarac uleteo automobilom marke „bmw“ u božićni market kada je pokosio više desetina osoba, a prema poslednjim informacijama, stradalo je 11 osoba, a povređeno je između 60 i 80. Policija ga je odmah uhapsila, a na društvenim mrežama pojavio se i snimak akcije hapšenja.

Na pomenutom snimku vidi se kako napadač sa podignutim rukama uvis izlazi iz džipa marke „bmw“. Policajac sa pištoljem u rukama mu prilazi, a ubrzo mu se pridružuje i veća grupa službenih lica.

Additional Footage showing the Arrest of the Suspect who committed tonight’s Ramming Attack on a Christmas Market in the German City of Magdeburg. pic.twitter.com/toiBuZd5GA

— OSINTdefender (@sentdefender) December 20, 2024