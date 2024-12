DOBRE VESTI PRED KRAJ GODINE Stanovi su još preskupi, ali stabilizacija na pomolu!

Tržište nekretnina u Srbiji naročito u poslednjem kvartalu doživelo je pad, iako je Bruto društveni proizvod u poslednje dve godine doživeo porast, situacija sa nekretninama je drugačija.

Promet nekretninama pre dve godine iznosio je sedam milijardi dinara, da bi tokom 2023 bio smanjen za još pola miliona dinara i iznosi je 6,5 miliona. Prema rečima Davorke Tasić, stručnjakinje za nekretnine, ni u tekućoj godini nije došlo do značajnije stabilizacije tržišta. Ona je Bizportal kazala da tržište nekretnina beleži stagnaciju koja traje još od polovine prošle godine.

– Polovinom 2023. godine tržište je počelo da stagnira, promet je u odnosu na 2022. godinu drastično opao. Taj trend se nastavio i tokom ove godine pa na tržištu nekretnina još uvek imamo stagnaciju. Imamo veliki broj nekretnina, a potražnja je manja od očekivane. Takođe kada je reč o cenama iako je smanjena potražnja, one nisu pratile taj trend i nisu pale – izjavila je Davorka Tasić.

Kako pokazuje Izveštaj o cenama nekretnina Republičkog geodetskog zavoda (RGZ) za drugi kvartal, na godišnjem nivou cene stanova su povećane za 4,68 odsto.

U Beogradu su cene porasle nešto ispod četiri odsto u proseku u drugom tromesečju ove u odnosu na isti period prošle godine. Najveći rast cena zabeležen je u Južnoj i Istočnoj Srbiji – čak 7,4 odsto.

Prema podacima RGZ broj ugovora o kupoprodaji stanova povećan je za 7,5 odsto međugodišnje, nakon pada od 0,4 odsto u prva tri meseca. Inače, celu 2023. godinu beleži se iz kvartala u kvartal godišnji pad prometa, u pojedinim kvartalima i po 20 odsto.

Naša sagovornica kaže da su cene stanova za sada previsoke. Kako je objasnila i u najudaljenijim delovima Beograda kupci stana ne mogu pazariti “pristojnu“ nekretinu ispod 120.000 evra. Ona se zbog toga obradovala povodom najave subvencionisanja stanova za mlade. Prema njenom mišljenju i trenutnoj situaciji na tržištu nekretnina, to je jedini način da se do novca za stan i dođe.

– Raduje me predlog programa, naročito iz razloga što su stanovi preskupi, naravno, neophodno je još doraditi ovaj predlog. Ne znam da li kroz subvencije, ali država mora još malo da doradi ovaj predlog. To može biti na primer, kroz izgradnju stanova koje bi država gradila, kao što je imala program za policiju i vojsku. Da kvadrat stana bude jeftiniji, prema sadašnjoj ceni kvadrata to je mnogo – navela je Tasić i dodala:

– Mora se predvideti način kako da se osiguraju banke, jer je ovako rizik za njih ogroman, pa će i same banke to naplatiti. Ako učešće bude jedan ili pet odsto, koliko se pominje. Pretpostavljam da će i same banke tražiti neko dodatno osiguranje. Takođe, još jedna od stavki koju treba urediti je i produžetak roka otplate, pošto sada banke u svojoj regulativi nemaju odobravanje kredita na 40 godina.To je jedna od stavki koje treba uskladiti, jer se prema sadašnjim pravilima u Srbiji kredit odobrava maksimalno na 30 godina, ali uz malo promišljanja doći će se do rešenja – objasnila je Tasić za Bizportal.

Prema njenom mišljenju, sada je pravi trenutak za taj program, jer su i zakupnine stanova previsoke, pa je mogućnost da mlada osoba dođe do krova nad glavom svedena na minimum.

Ukupna vrednost prometovanih stanova u drugom tromesečju ove godine iznosila je 978 miliona evra. To je za 7,3 odsto više od 913 miliona evra iz istog perioda prethodne godine. Starogradnja je od početka aprila do kraja juna međugodišnje poskupela za 4,4 odsto, a novogradnja za 5,15 odsto. Davorka Tasić očekuje povećanje prodaje naročito zbog projekata čiji završetak se očekuje tokom naredne godine.

– Što se tiče predviđanja za narednu godinu u ovom trenutku samo možemo da se nadamo nekoj stabilizaciji. Januar i početak februara su prema tradiciji uspavani i tu ne očekujem neki pomak. Međutim, nadam se da će tokom sledeće godine doći ekspanzije. Veliki projekti su pred nama. Tu je i Ekspo imaće dosta stanova, očekujem dobru ponudu. Mislim da će i dalje biti ugrožena starogradnja, jer je tu prodaja niska. I do sada kada je o prodaji reč ljudi se odlučuju da uđu u novi stan, tamo gde nije potrebno dodatno ulaganje. Sa stanovima u starogradnji, pored visokih troškova kupovine, kupac mora da uloži značajna sredstva za renoviranje. Ipak, iskreno očekujem poboljšanje i zaista mu se nadam – zaključila je Davorka Tasić.

(Pančevac/Biz Portal)

