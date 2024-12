DOM ZDRAVLJA PANČEVO: Radno vreme tokom praznika

Tokom predstojećih novogodišnjih i božićnih praznika, odnosno 1. i 2. januara, kao i 7. januara 2025. godine, dežurne službe Doma zdravlja Pančevo radiće u terminu:

– Dežurna ambulanta u Pančevu je Zdravstvena ambulanta ,,Gornji grad“ od 7 do 19 sati;

– Služba za laboratorijsku dijagnostiku 01.01., 02.01., 04.01., 05.01., 06.01. i 07.01. dežura za hitnosti u vremenu od 7 do 19 časova.

– Seoske ambulante rade 01.01., 02.01., 06.01. i 07.01. u vremenu od 7 do 12 časova.

U petak 03.01. sve Zdravstvene ambulante i službe imaće redovno radno vreme od 07-20 časova.

U subotu 04.01. radiće u vremenu od 07-13 časova, a u nedelju 05.01. od 07-12 časova.

Sreda 01.01.2025. od 7 do 12 časova;

Četvrtak 02.01.2025. od 7 do 12 časova;

Petak 03.01.2025. od 07 do 20 časova;

Subota 04.01.2025. od 7 do 13 časova;

Nedelja 05.01.2025. od 7 do 12 časova;

Ponedeljak 06.01.2025. od 7 do 12 časova;

Utorak 07.01.2025. od 7 do 12 časova;

– Ambulanta u Ivanovu neće raditi u vreme praznika.

– Služba stomatološke zdravstvene zaštite dežura 01.01., 02.01., 06.01. i 07.01. u vremenu od 8 do 18 časova.

U petak 03.01.2024. imaće redovno radno vreme od 07 do 20 časova.

U subotu 04.01. radiće u vremenu od 07 do 19 časova, a u nedelju 05.01. od 08 do 18 časova.dravstvenu zaštitu dece (Predškolski) će raditi od 07.00 do 19.00 časova u danima praznika.

– Služba polivalentne patronaže dežura 01.01., 02.01., 04.01., 05.01., 06.01. i 07.01. u vremenu od 07.00 do 12.00 sati, u nedelju 05.01. ne radi.

– Služba kućnog lečenja dežura 01.01., 02.01., 05.01., 06.01. i 07.01 u vremenu od 07.00 do 12.00 sati, u subotu 04.01. od 07 do 13 časova;

– Služba hitne medicinske pomoći će raditi uobičajenim režimom rada, 24 časa.

U petak 03.01. sve službe i zdravstvene ambulante imaće redovno radno vreme.