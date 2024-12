Deda Mraz stigao u Pančevo

Aleksandar Stevanović, gradonačelnik Pančeva je delio danas novogodišnje paketiće najmlađim Pančevkama i Pančevcima, koji su imali priliku i da se slikaju sa Dedam Mrazom.

„I ove godine, tradicionalno, sa radošću delimo besplatne paketiće za sve naše

mališane do 10 godina. Ovo je naš način da ulepšamo praznike našim najmlađima, koji su budućnost našeg grada i najveća inspiracija za sve što radimo. Ove godine smo obezbedili skoro 10.000 novogodišljih paketića za naše najmlađe sugrađane sa teritorije grada Pančeva. Praznici su vreme za osmehe, sreću i zajedništvo, a deca su ta koja nam uvek donose posebnu radost. Nadam se da smo uspeli malo i mi njih da obradujemo sa paketićima, jer se trudimo da svako dete oseti prazničnu čaroliju i ljubav zajednice u kojoj odrasta“, rekao je gradonačelnik Stevanović.

Kancelarija za mlade grada Pančeva je organizovala dečju radionicu na kojoj su

mališani učili kako se crtaju karikature, pisali želje Deda Mrazu, pravili ukrase i

ukrašavali jelke.

„Dragi mališani, želim vam da uživate u svojim paketićima i praznike provedete

ispunjene smehom, ljubavlju i veseljem. Neka vam Nova godina donese mnogo novih avantura, sreće i uspeha. Drage sugrađanke i sugrađani, želim vam srećne praznike i neka nova 2025. godina bude godina radosti, zdravlja i napretka za sve Pančevke i Pančevce“, istakao je Aleksandar Stevanović na prepunom platou ispred Gradske uprave.

Podela novogodišnjih paketića, koje grad Pančevo daruje deci do 10 godina se nastavlja u ponedeljak, 30. decembra od 8 do 15 časova i u utorak, 31. decembra od 8 do 12 časova u Uslužnom centru Gradske uprave.

VESELO ISPRED GRADSKE UPRAVE: Mališani došli po paketiće