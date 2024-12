Vučić na gradilištu Dečje bolnice Tiršova 2: Prvi pacijenti na leto 2027.

BEOGRAD – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obilazi gradilište Dečje bolnice Tiršova 2 u Beogradu.

Vučić najavio je da će Dečja bolnica primiti prve pacijente do maja ili juna 2027. godine.

„Nisam imao pojma koliko je napredovalo, ali ako se sećate, poslednji put kad smo bili, tu je sve bila zemlja. Tako da sad ovo, prve etaže, prve ploče, iznad zemlje, pet spratova imamo ispod zemlje, šest spratova iznad, 11 etaža ukupno, 62.000 kvadratnih metara ukupnog prostora. Ovde smo 40 dana ispred roka. Kompanija Konkord dobro radi“, rekao je Vučić za RTS.

Istakao je da će naša deca imati najbolje mesto za lečenje i lekari uslove za rad.

„Do juna bi trebalo u građevinskom, spoljnom građevinskom smislu da bude završeno, a onda ide tehničko-medicinski deo. Ja očekujem maj-jun, 2027, dakle za dve i po godine, da bude sve spremno za dečicu, za decu i za lekare, za medicinsko osoblje da imaju najbolje moguće uslove za prijem dece“, istakao je Vučić.

Liste čekanja u zdravstvu smanjene, do kraja 2026. bez njih

Vučić je rekao da su liste čekanja za lekarske preglede i intervencije drastično smanjene i da se nastavlja sa tim i izrazio očekivanje da do kraja 2026. godine neće biti lista čekanja.

On je dodao da su smanjene liste čekanje za operaciju katarakte i za magnetnu rezonancu, kao i da se značajno smanjuju liste i za ortopedske operacije, ali da je za to potrebno još vremena.

“Naš rok je decembar 2026. i verujemo da to može da bude svedeno na minimum. Kada pozovete pacijenta da dođe da operiše kuk, od njih pet, jedan ili dva pacijenta kažu da su spremni sad za operaciju, a troje ili četvoro kažu da ne mogu danas, ne mogu za deset dana, zbog nekih drugih obaveza. Verujem da ćemo sve to uspeti da rešimo, jer briga o ljudima, to što radimo za ljude je za nas najvažnije“, rekao je Vučić.

Naveo je da je veoma srećan što je ministar zdravlja Zlatibor Lončar “pritegao“ stvari kada je reč o listama čekanja, kao i da je zahvalan lekarima koji su na tome radili.

“Pitao sam se kako je moguće i zašto gradimo bolnice kad su tolike liste čekanja. A onda vidite da to može da bude rešeno“, rekao je Vučić.

Na pitanje šta možemo da uradimo da se ponovo ne naprave liste čekanja, Vučić je rekao da se sve prati svakog dana i svake nedelje i da je važno da se vraćaju lekar i medicinsko osoblje.

“Sedamnaestoro lekara i medicinskih sestara se vratilo u zemlju u poslednjih deset dana, iz Norveške, Amerike, Australije, Kanade, Švajcarske, Nemačke, Austrije, Italije. Ono što nam je sad važno to je da nastavimo sa tim. Rekao mi je Zlatibor da ima 30 novih prijavljenih, važno je da to nastavimo, da vratimo ljude u zemlju, da vratimo one koji su stekli nova iskustva, koji su naučili stvari“, rekao je Vučić.

Zajedno sa predsednikom, u obilasku su i ministar zdravlja Zlatibor Lončar i ministar za javna ulaganja Darko Glišić.

I zdravstvo će biti obuhvaćeno žestokom borbom protiv korupcije, kao i opštine

Vučić je izjavio da će žestoka borba protiv korupcije obuhvatiti i zdravstvo i poručio da nijedna oblast neće biti pošteđena, kao ni lokalne samouprave širom Srbije.

„Apsolutno se odnosi na sve. Kada sam to rekao, nemam ja problem sa tim da primam, da slušam i šale i trikove, i političke opaske. To je uvek u redu. To doprinosi razvoju naše demokratije. Narod će videti nešto što nije video ni 2012. i 2013. i videćete da neće biti oblasti koje su izuzete iz te borbe“, rekao je Vučić.

Kako je rekao, mnogi koji se danas raduju kada budu videli razmere, neće se toliko radovati.

„Jer uvek ljudi kada govore o tome misle na nekog drugog. Kada ne misle na svoje sopstveno okruženje. Biće žestoka borba i koga god ta borba da zahvati, nadležni organi će svoj posao da rade po pravu i pravdi. Ali će biti žestoka, snažna borba. Niko ni na lokalnom nivou neće moći da izbegne zato što misli da se akcija vodi iz Beograda. Biće visoko decentralizovana akcija“, naglasio je Vučić.

Preventivni pregledi biće nastavljeni i u 2025, spasili smo tako mnogo života

Predsednik Srbije je izjavio da će u 2025. biti nastavljeni preventivni zdravstveni pregledi za građane i naglasio da je ove godine na taj način spašeno mnogo života.

Vučić je, na pitanje novinara šta će biti prioriteti naredne godine, rekao da je preventivnim pregledima spašeno na stotine života.

„Kada kažete preventivni pregledi, to nije odluka što se neko setio, izašao na televiziju i rekao biće preventivni pregledi. Mi smo time spasili stotine života. Ne želim da kažem hiljade života, moguće i hiljade života, ali stotine života i mnogim, posebno starijim osobama, produžili život, nekima otkrili rak na vreme, da mogu da se leči. U svakom slučaju, ti preventivni pregledi moraće da budu nastavljeni“, rekao je Vučić.

On je istakao da građani treba da znaju da ti pregledi koštaju državu, zato što moraju da se angažuju zdravstveni radnici van redovnog radnog vremena, vikendom.

„Dakle, morate dodatno da platite lekare i medicinske radnike. I to sve država plaća, zato što nam je zdravlje čoveka ubedljivo najvažnije. I to je nešto što ćemo nastaviti da radimo. Nastavićemo sa smanjenjem lista čekanja i nastavićemo sa izuzetno ambicioznom gradnjom najvažnijih objekata. Ne zaboravite, ovde završavaju se projekti za Višegradsku i za Narodni front. Idemo dva nova porodilišta u Beogradu. Idemo nova porodilišta u Nišu. Završavaju se bolnice, ajde u Loznici smo skoro to opremili, ali do Prokuplja, Leskovca, Vranja, sve se negde završava, u Pirotu i mnogim drugim mestima po Srbiji“, naveo je predsednik.

Poručio je da će se nastaviti sa tim u 2025. godini, kao i da treba da se završi KC Vojvodine.

„Mora da ide Kliničko-bolnički centar Kragujevac. Dakle, kada sve to govorim i kada sve to sagledavam, onda nastaviće se ogromno ulaganje. Ne zaboravite, vi znate, mi za zdravstvo potrošimo gotovo 5,5 milijardi, nisam pogrešio, 5, 43 milijarde. To nije normalno da nam je zdravstvo u tolikom udelu u budžetu. Nema zemlje u svetu da je toliko zdravstvu posvećena pažnja kao kod nas. Što ne znači da je kod nas i dalje sve dobro organizovano, da je sve idealno, daleko je od toga“, rekao je Vučić.

Na pitanje kakvu novu godinu želi građanima Srbije, rekao je da je najvažniji mir.

„Jer ako budemo imali mir, ako budemo imali stabilnost, a daćemo sve od sebe da to ostvarimo, izborićemo se mi i dalje za to da nam zemlja bude jedna od najbrže rastućih ekonomija Evrope. Izborićemo se mi pametnom politikom da ljudi imaju veće plate značajno, veće penzije značajno, da mogu lakše da žive“, poručio je predsednik Srbije.

(Pančevac/ATV)

