Vitman: Podnešena krivična prijava zbog paljenja dečjeg igrališta na Kotežu 2

Očekujemo od Područne policijske uprave Pančevo da pronađe očekujemo da se po zakonu kazne počinioci i apelujemo na građane da ne uništavaju dečja igrališta, rekla je Maja Vitman, menadžerka Grada Pančeva, nakon što je u PPU Pančevo podnela krivičnu prijavu zbog vandalskog čina na Kotežu 2.

U naselju Kotež 2 u Pančevu, došlo je do vandalskog čina. Potpuno je uništeno dečje igralište. Većina sprava, na kojima su se najmlađe Pančevke i Pančevci do skoro igrali, izgorele su u požaru. Zbog bezbednosti dece uništene sprave su uklonjene.

„Neverovatno je da u 21. veku imamo situacije u kojima su dečja igrališta, mesta koja su namenjena bezbrižnoj igri razvoju naših najmlađih, predmet vandalskog uništavanja. Uništavanje igrališta na Kotežu 2 ne predstavlja samo materijalnu štetu. Ovo je akt koji duboko utiče na bezbednost i blagostanje naše dece“, rekla je Vitman.

Ona je istakla da ta igrališta nisu samo lokacije za igru. Ona su za mnoge mališane kutak gde su provodili svoje bezbrižne trenutke, mesto gde su se deca osećala sigurno i srećno.

„Kada se ovakva mesta unište, ne ruši se samo infrastruktura, već se narušava i emocionalni i psihološki mir, koji deca nalaze u ovim prostorima. Nadležne službe su već na terenu. Ovim putem želim da uputim apel svim građanima da pokažu više odgovornosti u čuvanju zajedničke imovine. U ovom trenutku, ozbiljno radimo na sanaciji štete, a u narednom periodu ćemo nastaviti sa radom na poboljšanju i proširenju mreže igrališta u svim delovima našeg grada”, rekla je Vitman.

Ukupna vrednost štete koja je nastala usled uništavanja igrališta, iznosi 2.003.250 dinara sa uračunatim PDV-om.

„Povodom novogodišnjih i božićnih praznika, ovom prilikom bih apelovao na građane da se suzdržavaju od upotrebe pirotehničkih sredstava, kako bi predstojeći praznici protekli u miru. Za paljenje pirotehničkih sredstava, koje predstavlja i kršenje Zakona o javnom redu i miru, predvđena je novčana kazna od 50.000 dinara do 100.000 dinara, kao i rad u javnom interesu. Međutim, ukoliko se prekšraj izvrši u grupi od tri i više lica, predviđena je i kazna zatvora. Nestručnim korišćenjem pirotehničkih sredstava, dolazi i do neželjenih posledica, odnosno nanošenja povreda u vidu opekotina, amputacija delova šake ili oštećenja vida, kao i do uništenja imovine, usled izbijanja požara“, rekao je Goran Planojević, zamenik načelnika odeljenja policije Policijske uprave Pančevo.

Grad Pančevo kontinuirano brine o najmađim sugrađankama i sugrađanima što ukazuje i činjenica da je u kratkom vremesnkom periodu postavljeno 16 novih, moderno opremljenih, igrališta na teritoriji Grada Pančeva, od kojih je devet u gradu, a sedam u naseljenim mestima.

(ePančevo)