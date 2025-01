POMOĆ ZA 5.000 LJUDI Uvodi se nova mera za socijalno najugroženije od februara

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković najavio je danas da će u ovoj godini Vlada Srbije pomoći 5.000 socijalno najugroženih u APKiM, koji će od februara, početi da primaju po 20.000 dinara u smislu socijalne pomoći koja će ići svakog meseca.

On je za Tanjug rekao da će ta mera posle biti nastavljena i primenjena i na druge nezaposlene, koji su isto socijalno ugroženi, ali da je sada fokus na socijalno najugroženijima.

“Bitno je da dođemo do toga da nema ni jednog lojalnog građanina Republike Srbije koji živi na Kosovu i Metohiji, a da nema neka primanja od Republike Srbije. To je vrlo važno, jer je to neophodno da ti ljudi ostanu na Kosovu i Metohiji”, rekao je Petković.

Istakao je i da je, na inicijativu predsednika Srbije Aleksandra Vučića uvedena mera da svako predškolsko i školsko dete – u osnovnoj i srednjoj školi dobija po 5.000 dinara, i da je to prvi put da se ta vrsta pomoći isplaćuje.

“To znači da jedna porodica koja ima troje školske dece dodatno u svoj porodični budžet može da inkasira 15.000 dinara. Da može bolje, naravno da uvek može bolje. ali i ovo su stvari koje po prvi put radimo, što je značajan i ogroman iskorak u ekonomskom smislu”, rekao je Petković.

Prema njegovim rečima budžet Kancelarije za 2025. godinu je najveći budžet do sada, što jasno govori o opredeljenju vlade, da se dodatno bori za srpski narod u AP Kosovu i Metohiji.

“Mnogo je, projekata o kojima sada ne bih ni otvoreno da govorim, samo zbog toga što svaki put, kada smo to i ranije činili, kosovska policija odmah dođe i žutom trakom zatvori to mesto gde gradimo. Na taj način pokušava da stopira sve ono što činimo za srpski narod na Kosovu i Metohiji. kao što su nedavno učinili i bukvalno nas sprečili da podelimo 107 stanova u Zubinom Potoku koji su izgrađeni sredstvima vlade Republike Srbije”, rekao je Petković.

Naglašava da zbog toga moramo da budemo veoma oprezni.

“Nažalost ne možemo ni da se na pravi način pohvalimo i da sa našim narodom učestvujemo u radosti kada nešto kapitalno i veliko uradimo za Srbe na Kosovu i Metohiji. Ali nadam se da će se to promeniti”, rekao je direktor Kancelarije za KiM.

Dodao je i da će svaki naš čovek koji je zaposlen i ima primanja od Republike Srbije, ta primanja nastaviti da dobija.

alo.rs

