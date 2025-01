STUDENTIMA NIŠTA NE ZAMERAM Vučić: Oni su mladi, ne sećaju se zla koje su nam ostavili

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je na početku svog gostovanja u jutarnjem programa na televiziji Pink govorio o masakru na Cetinju.



Saučešće narodu i građanima Crne Gore

– Narodu i građanima Crne Gore još jednom želim da izrazim saučešće. Razgovarao sam sa Milatovićem i Spajićem, ne želim ni kroz licemerni odnos koji pojedini u Srbiji imaju, da govorim o Crnoj Gori. Nadam se da će Crna Gora moći da pronađe izlaz i određena rešenja. Takođe, izražavam saučešće porodicama stradalih, ponudili smo svaku vrstu pomoći – rekao je predsednik Vučić i dodao:

– Što se tiče te politike, mislim da ljudi razumeju šta je to što se zbivalo i šta je to što se zbiva u Srbiji, ne možete da ih prevarite, bez obzira na broj NVO, organizacija skupo plaćenih spolja, političkih stranaka skupo plaćenih spolja… Po svaku cenu bi da ruše našu državu, nije to nikakva novost – rekao je predsednik, a zatim objasnio.

– U Hrvatskoj je bilo devetoro mrtvih, tamo je, ako je moglo da se govori o propustu države, ne volim to da radim, to se dogodilo u Centru za socijalni rad, u državnoj instituciji. Ne možete, nemoguće je da sve kontrolišete i bilo bi nefer kada bih rekao da je za to kriv Plenković, Milanović, bili su zrelji, bilo je manje stranih faktora. Nikome ne želim bilo kakve demonstracije povodom tragedija, tragedije zloupotrebvljavaju najgori ljudi. U tragediji se vide oni koji imaju empatiju i nemaju, a pozivaju se na empatiju. Ako mislite da onaj ko razbija Gradsku kuću i priča o promeni vlasti misli na stradalu decu ili stradale ljude, jasno vam je da to nije slučaj. TI ljudi žele samo promociju i dolazak na vlast da bi samo sebe uhlebili, a ni saučešće nisu izjavili.



„Borićemo se za interese Srbije“

Predsednik je juče, podsetimo, najavio da danas ima važan razgovor sa Amerikancima o NIS-u.

– Imaćemo značajne razgovore sa našim američkim partnerima iz vrha američke politike vezano za energetiku, a posebno vezano za sankcije NIS, jedino što mogu da kažem da ćemo se boriti za interes naše zemlje, ali istovremeno da sačuvamo stabilnost u snabdevanju i naftom i naftnim derivatima i ubrzanom napretku naše zemlje – rekao je juče predsednik.

O ispovesti porodice Firić

O ispovesti gospođe Firić koja je izgubila članove porodice u Novom Sadu, predsednik je rekao:

– Sve što se događalo porodici FIrić pokazuje da ti ljudi nisu bili ni da majci, koja je dve ćerke izgubila Valentinu i Saru, oni nemaju empatiju ni prema njoj ako ne odgovara njihovim političkim i ličnim interesima. Oni imaju samo interese, ne zanima ih ništa drugo, ni deca, ni deka koji je stradao. Ništa ih ne zanima. Nikada ih nije zanimalo. To bi se dogodilo u svakoj zemlji da imate grupe za pritisak kakve su Junajted grupa, oni su nervozni jer znaju da para ponestaje i da moraju da prodaju sve od SBB pa na dalje… – rekao je i dodao:

Kada imate pritisak žestokih tajkunskih grupa, to je pohlepa, po svaku cenu povratak na vlast ne bi li mogli ponovo da pljakčkaju zemlju, kako su to činili. Zato traže prelaznu vladu, misle da je to signal svima da je došlo do promene vlasti, kao što su to činili 2000. godine. Prelaznih vlada neće biti, to sam već rekao. U ovoj zemlji vladaće oni koji imaju većinu u narodnoj skupštini, oni koji dobiju podršku građana na izborima – jasan je bio predsednik.

O „studentskim blokadama“

Predsednik je istakao da nema šta da zameri „studentima“ u blokadi, još manje većinskom delu koji ne blokira, već želi da uči.

– Tim studentima sam beskrajno zahvalan što su strpljivi i čekaju red da rade ono što je njihova obaveza. Nemam ni ovim drugima šta da zamerim, oni se ne sećaju zla koje su nam ostavili. Misle da je normalno da imate stabilan kurs dinara, da imate punu zaposlenost, ti mladi misle da je normalno da imate uvećanje plata i penzija, da imate ovoliko pruga, puteva, a ništa od toga niste imali. Oni su nama od 2000. do 2012. uništili čak i bioskope. Sve je rasprodato da bi njihovi tajkuni mogli da dobiju lokaciju. Neću da govorim o uništenim fabrikama, da i danas radnici dolaze kod mene i traže pomoć. Ti mladi ljudi se toga ne sećaju. Ta pohlepa je vođena mržnjom… Oni ne mogu da veruju da neko ko njije njihov, ko ne pripada njima može da vlada toliko, a da su svi oni ujedinjeni u borbi protiv nekog – rekao je predsednik Vučić.

Oni koji su bili najgori titotistički sledbenici, navodi predsednik, među njima je bilo i iskrenih komunista, koji su verovali u Jugoslaviju.

– Bilo je neiskrenih, kao Gorana Markovića, Nataše Kandić, Sonje Biserko, oni su samo preobukli se, presvukli se i iz tog kominističkog ušli u plavo-žuto, evropejci. Oni ne mogu da vam pokažu, ovde je prost narod, podržava nas glumac taj i taj, neki ozbiljan, neki pedofil i to im ne smeta, sve je to urbana elita. Važno je samo da kažu mi smo protiv oni. Tako ne mogu da veruju da neko kao što sam ja, ne osećam mržnju prema njima, osećam prezir prema rimskom patricijatu, koji živi uvek najlepše, uvek su najbogatiji, ali im uvek nešto smeta – objasnio je predsednik.

(Pančevac/Pink)

