Ujutru magla, tokom dana umereno oblačno

Jutarnja temperatura od -8 do 0, najviša dnevna od 1 do 7 stepeni

U Srbiji ujutru mraz, mestimično i niska oblačnost ili kratkotrajna magla. Tokom dana malo do umereno oblačno sa sunčanim periodima. Jutarnja temperatura od -8 do nule, najviša dnevna od 1 do 7 stepeni.

Drugog dana vikenda pretežno sunčano, jedino će u Vojvodini biti umereno oblačno.

Jutro će biti veoma hladno, naročito u južnim krajevima gde će se temperatura spustiti i do -13 stepeni, na Pešterskoj visoravni i do -17. Tokom dana najviše 7 stepeni.

U Beogradu ujutru mraz. Tokom dana očekuje se razvedravanje i temperatura do 6 stepeni.

Iduće sedmice malo do umereno oblačno, uz porast i jutarnje i dnevne temperature. Južni i jugozapadni vetar biće u pojačanju, pa će se na planinama sneg topliti.

Biometeorološke prilike relativno povoljne Veoma niske jutarnje temperature vazduha mogu nepovoljno uticati na osobe sa cerebro i kardiovaskularnim oboljenjima. U popodnevnim satima očekuje se povoljnija biometeorološka situacija, a oprez se savetuje nervno obolelim osobama. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu malaksalosti i glavobolje. Savetuje se adekvatno odevanje.

(Pančevac/RTS)

